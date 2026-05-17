Te lody z przepisu dietetyczki zrobisz w 3 minuty. Jedna porcja ma 11 g białka

Masz ochotę na lody, ale jednocześnie chcesz zjeść coś zdrowego? Zamiast biec do sklepu i przeglądać półki w poszukiwaniu przysmaku, który nie obfitowałby w cukier oraz sztuczne dodatki, zrób odpowiedni przysmak w domu. Dietetyczka Magdalena Kucik udowadnia, że to naprawdę proste. Wystarczy chwila wolnego czasu i kilka tanich składników.

Jak zrobić zdrowe lody z przepisu dietetyczki?

Przygotowanie przysmaków nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Zajmie ci zaledwie 3 minuty. Wystarczy wziąć kilka mrożonych składników i połączyć je w blenderze ze skyrem oraz masłem orzechowym. Magdalena Kucik wykorzystuje w swoim przepisie banany i truskawki, jednak możesz sięgnąć też po inne owoce, na przykład maliny, borówki itp. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co masz w danej chwili pod ręką i jakie produkty najbardziej lubisz. W recepturze dietetyczki pojawia się jogurt waniliowy, ale jeśli chcesz możesz użyć też nabiału o innym smaku. Pamiętaj o jednym – wybieraj produkty bez sztucznych barwników, konserwantów czy zagęstników. W tym deserze doskonale sprawdzi się również nabiał naturalny.

Wskazówka: Gotowe lody możesz posypać wiórkami z czekolady. Najlepszy będzie gorzki wariant z wysoką zawartością kakao (minimum 70 procent). Zawiera bowiem sporo cennych antyoksydantów, które redukują stany zapalne w organizmie i neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników.

Przepis: Lody truskawkowo-bananowe ze skyrem Błyskawiczny i zdrowy deser z blendera, który zaspokoi ochotę na słodycze bez rujnowania diety. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 184 w każdej porcji Składniki 90 g mrożonego banana

150 g mrożonych truskawek

150 g skyra waniliowego

20 g masła orzechowego Sposób przygotowania Robienie lodówPrzełóż zamrożone kawałki bananów i truskawek do kielicha blendera. Dodaj waniliowy skyr oraz masło orzechowe. Zmiksuj całość na bardzo gładki i jednolity krem. Podawanie deseruPrzełóż gotową masę do pucharków i udekoruj wedle uznania

Dlaczego warto sięgać po domowe lody ze skyru?

„Te lody są idealne. Kremowe, bez cukru. Mają dużo białka i mało kalorii […] idealne na diecie!” – podkreśla Magdalena Kucik w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych. Jedna porcja deseru – jak wskazuje ekspertka – zawiera aż 11 gramów protein i tylko 5,5 g tłuszczu. Dzięki temu syci na długo i skutecznie hamuje apetyt na słodycze. W efekcie ułatwia odchudzanie oraz kontrolowanie masy ciała. Pomaga też w ustabilizowaniu stężenia glukozy we krwi. Tymczasem wiele sklepowych „gotowców”, często jedynie nasila apetyt, a w konsekwencji sprzyja przybieraniu na wadze.

Czytaj też:

Dietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten żółty ser. Ma 62 g białka i prosty składCzytaj też:

Ewa Wachowicz dodaje łyżkę do ogórków małosolnych. Chrupią aż miło już po 2 dniach