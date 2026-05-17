Ten krem czekoladowy bije sklepowe gotowce na głowę. A to tylko 2 składniki

Jakość sklepowych kremów czekoladowych zwykle pozostawia wiele do życzenia. Długa lista słodzików, stabilizatorów i konserwantów skutecznie zniechęca do zakupu, a znalezienie produktu pozbawionego tych wszystkich dodatków bywa nie lada wyzwaniem. Co zrobić w tej sytuacji? Rozwiązanie jest proste. Można przygotować mus w domu. Smakuje o niebo lepiej niż jego standardowe odpowiedniki dostępne w ofercie popularnych sieci handlowych. Poza tym jest znacznie zdrowsze. Potrzebujesz do tego tylko 2 składników.

Jak zrobić domowy krem czekoladowy z 2 składników?

Wystarczy połączyć gorącą wodę z czekoladą. Najlepiej sprawdzi się ta gorzka o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Ma intensywny smak i wiele wartości odżywczych. Dostarcza potężnej dawki antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, redukują stany zapalne, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Tym samym odgrywają ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, między innymi chorób serca. Jeśli jednak chcesz, możesz wykorzystać wariant mleczny. Unikaj natomiast białej czekolady. To praktycznie sam cukier i „puste kalorie”.

Przepis: Domowy krem czekoladowy Zrobisz go bez wysiłku z 2 składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 275 w każdej porcji Składniki 100 g gorzkiej czekolady

70 ml gorącej wody Sposób przygotowania Rozpuszczanie czekoladyPosiekaj czekoladę na mniejsze kawałki i umieść je w misce. Wlej odmierzoną ilość gorącej wody, a następnie dokładnie wymieszaj, aż cała masa całkowicie się rozpuści i powstanie gładki płyn. Ubijanie czekolady i chłodzenieMieszaj całość mikserem aż się napowietrzy. Następnie przelej płyn do foremek i wstaw do lodówki na kilka godzin. Poczekaj aż stężeje.

Jak podkręcić smak domowego kremu czekoladowego?

Nie potrzebujesz do tego celu żadnych wykwintnych składników. Czekoladowy smak kremu doskonale „podbije” prosta kuchenna przyprawa, którą praktycznie każdy ma w kuchni.

„Sól, czyli chlorek sodu w niskim stężeniu potrafi wzmocnić działanie receptorów smaku słodkiego. Nie dlatego, że zmienia cukier, ale dlatego, że wpływa na kanały jonowe w naszych komórkach smakowych, zwłaszcza […] jeden o wdzięcznej nazwie TRPM5. Właśnie te kanały są jak bramki, które przekazują mózgowi: »Hej, to jest słodkie«, a sód sprawia, że te bramki otwierają się łatwiej. Efekt? Czujesz smak intensywniej, mimo że cukru jest tyle samo [...] Odrobina soli Mocniejszy smak, lepszy balans, więcej przyjemności” – wyjaśnia chemiczka dr Sylwia Bogdan w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

