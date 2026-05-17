Dietetyk wskazał najzdrowszy chleb. Syci porządnie i na długo

Chleb od lat stanowi podstawę diety wielu Polaków i trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne śniadanie czy kolację. Warto jednak pamiętać, że nie każdy bochenek dostępny na sklepowej półce będzie dobrym wyborem dla naszego zdrowia. Sięgając po pieczywo, lepiej nie brać „pierwszego lepszego”, lecz zwracać uwagę na skład, ilość dodatków i konserwantów. Nie musisz jednak sam analizować każdego chleba, ponieważ ekspert podpowiedział, który dokładnie warto kupować.

Najlepszy chleb zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, który dokładnie chleb, jego zdaniem, jest najlepszy. Przyznał, że często przygotowuje kanapki na śniadanie lub kolację i używa do tego konkretnego pieczywa.

Wykorzystuję do tego chleb razowy na zakwasie. Ma on więcej witamin niż zwykły, jasny chleb pszenny. A do tego składniki mineralne w nim obecne lepiej przyswajają się w naszym organizmie. Do tego chleb razowy na zakwasie ma stosunkowo niski indeks glikemiczny – powiedział.

Ostatni aspekt powoduje, że po spożyciu nie podnosi on gwałtownie poziomu cukru we krwi. W praktyce oznacza to dłuższe uczucie sytości, mniej nagłych napadów głodu i stabilniejszy poziom energii.

Jakiego pieczywa unikać?

Warto unikać przede wszystkim jasnego, wysoko przetworzonego pieczywa, takiego jak biały chleb, bułki pszenne czy pieczywo tostowe. Produkty tego typu zawierają niewiele błonnika i mają wysoki indeks glikemiczny, przez co mogą powodować szybkie skoki poziomu cukru we krwi.

Niezbyt dobrym wyborem jest także pieczywo z dużą ilością dodatków, takich jak cukier, syrop glukozowo-fruktozowy czy polepszacze smaku. Znacznie lepiej sięgać właśnie po pieczywo pełnoziarniste i na zakwasie, które jest bardziej sycące i korzystniejsze dla organizmu.

