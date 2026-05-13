Dietetyczka wskazuje najlepsze batony na odchudzanie. Mają mniej niż 200 kcal i zero cukru

Słodycze kuszą niemal każdego z nas i często trudno całkowicie z nich zrezygnować. Dobra wiadomość jest taka, że podczas odchudzania wcale nie trzeba sobie ich odmawiać. Warto jednak wybierać produkty o niższej kaloryczności oraz bez dodatku cukru, które pozwolą zaspokoić ochotę na coś słodkiego bez wyrzutów sumienia. Dzięki temu można cieszyć się smakiem ulubionych przekąsek i jednocześnie dbać o zdrową sylwetkę.

Trzy dietetyczne batony bez cukru

Dietetyczka Magdalena Jaskółka opublikowała na YouTube nagranie, w którym poleciła trzy zdrowe batony do 200 kcal bez cukru i chemii. Są one zrobione tylko z naturalnych składników.

Pierwszy z nich to baton marki Vitanella o smaku kakao. Dostaniesz go w Biedronce. Składa się tylko z 3 składników. Ma 173 kcal. Kolejny to również produkt marki Vitanella z Biedronki o smaku mango-marakuja. Także ma 176 kcal. Trzeci to produkt marki Dobra Kaloria à la sernik waniliowy.

Dzięki przewadze orzechów mogą po niego sięgać osoby z insulinoopornością. Ma on 156 kcal – powiedziała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Jakie słodkości wybierać na diecie?

Wybór słodyczy na diecie wcale nie musi oznaczać pożegnania z przyjemnością. Kluczem jest zmiana podejścia z „pustych kalorii” na produkty, które niosą ze sobą jakąś wartość odżywczą. Zamiast sklepowych batonów naszpikowanych syropem glukozowo-fruktozowym warto sięgać po gorzką czekoladę (minimum 70% kakao), która jest źródłem magnezu i antyoksydantów, czy też owoce sezonowe, które naturalnie zaspokajają ochotę na cukier, dostarczając przy tym błonnika.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie takich słodkości w domu. Biały cukier można łatwo zastąpić erytrytolem lub ksylitolem, które mają znacznie mniej kalorii i niski indeks glikemiczny, natomiast zamiast mąki pszennej warto wykorzystać zmielone płatki owsiane, a masło zastąpić dojrzałym awokado lub musem jabłkowym. Wiele zdrowych propozycji, takich jak domowe kulki mocy z daktyli i orzechów czy pudding chia, powstaje w zaledwie kilka minut i nie wymaga nawet pieczenia.

