Bije na głowę inne słodycze. Znana dietetyczka poleca przekąskę pełną żelaza

Żelazo to jeden z najważniejszych minerałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiada przede wszystkim za produkcję hemoglobiny, czyli składnika czerwonych krwinek, który transportuje tlen do wszystkich komórek ciała. Dzięki temu organizm ma energię do działania i może prawidłowo pracować. Niedobór żelaza może prowadzić do osłabienia, zmęczenia, problemów z koncentracją oraz anemii. Szczególnie ważne jest dostarczanie odpowiedniej ilości żelaza dzieciom, kobietom w ciąży oraz osobom aktywnym fizycznie.

Przekąska bogata w żelazo z Biedronki

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym nagraniu na Instagramie poleciła przekąskę z Biedronki, która jest bogata w żelazo. Chodzi o Super Balls marki „Vitanella”. To chrupiąca przekąska o wyrazistym połączeniu intensywnego kakao i orzeźwiającej nuty pomarańczy. Produkt wyróżnia się słodkim, deserowym smakiem oraz wygodną formą kulek, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako szybka przekąska w ciągu dnia.

Bardzo dobry skład, a do tego prawie 4 mg żelaza w opakowaniu – powiedziała ekspertka.

Produkty z żelazem – o czym pamiętać?

Produkty bogate w żelazo warto łączyć z żywnością zawierającą witaminę C, ponieważ zwiększa ona jego wchłanianie. Dobrym dodatkiem do posiłków z żelazem są więc papryka, natka pietruszki, cytrusy, kiwi czy kiszonki. Przykładowo owsianka z owocami lub mięso podane z surówką z papryki będą lepiej wspierały przyswajanie żelaza.

Nie zaleca się natomiast łączenia produktów bogatych w żelazo z dużą ilością wapnia, ponieważ może on ograniczać jego wchłanianie. Dotyczy to głównie mleka, serów i jogurtów spożywanych razem z produktami żelazowymi. Warto również uważać na kawę i herbatę — zawarte w nich taniny utrudniają przyswajanie żelaza, dlatego najlepiej pić je około 1–2 godziny po posiłku.

Do produktów bogatych w żelazo należą m.in. czerwone mięso, wątróbka, jajka, rośliny strączkowe, pestki dyni, kakao czy szpinak. Odpowiednie łączenie składników w diecie pomaga skuteczniej zapobiegać niedoborom żelaza i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

