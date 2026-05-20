Mają więcej żelaza niż szpinak. Wystarczy garść, by poczuć różnicę w energii

Często zapominamy, jak ogromną rolę w naszym organizmie odgrywa żelazo. To właśnie ono odpowiada między innymi za prawidłowy transport tlenu, poziom energii i dobre samopoczucie. Gdy w diecie go brakuje szybciej odczuwamy zmęczenie, osłabienie i problemy z koncentracją. Zanim jednak sięgniemy po suplementy z apteki, warto najpierw przyjrzeć się swoim codziennym posiłkom. Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w produkty takie jak czerwone mięso, ryby, jajka, rośliny strączkowe, buraki czy zielone warzywa liściaste, może skutecznie wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu żelaza. To jednak nie wszystko.

Te orzechy są najlepsze na niski poziom żelaza

Dietetyczka Paulina Ihnatowicz w opublikowanym wpisie na Instagramie wyjaśniła, że w 30 g orzechów włoskich znajduje się 0,54 mg żelaza, natomiast lepszym wyborem będą orzechy nerkowca – w takiej samej ilości zawierają 2,00 mg żelaza. Ciekawostką jest również to, że mają one więcej tego składnika niż osławiony szpinak, który w 50 g ma 1,40 mg żelaza

Należy jednak pamiętać o tym, że wyróżniamy dwa rodzaje żelaza – hemowe i niehemowe. Żelazo hemowe występuje w produktach odzwierzęcych, głównie w mięsie, podrobach i rybach. Jest ono przyswajane bardziej efektywnie niż żelazo niehemowe. Z kolei żelazo niehemowe znajduje się głównie w produktach roślinnych, takich jak rośliny strączkowe, kasze, orzechy, pestki czy zielone warzywa liściaste. Jego wchłanianie jest słabsze, jednak można je poprawić, na przykład poprzez łączenie produktów z witaminą C.

Inne właściwości orzechów nerkowca

Orzechy nerkowca stanowią niezwykle wartościowy element diety. Ich regularne spożywanie jest szczególnie istotne dla układu sercowo-naczyniowego, ponieważ zawarte w nich zdrowe tłuszcze nienasycone skutecznie pomagają regulować poziom cholesterolu oraz wspierają elastyczność naczyń krwionośnych. Dzięki obecności potasu i magnezu nerkowce sprzyjają utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego, co bezpośrednio przekłada się na profilaktykę chorób serca.

Warto po nie sięgać również ze względu na ich dobry wpływ na układ nerwowy i samopoczucie psychiczne. Wysoka zawartość magnezu oraz witamin z grupy B pomaga łagodzić skutki stresu i redukować nadmierne napięcie mięśniowe. Co więcej, nerkowce są naturalnym źródłem tryptofanu, który bierze udział w produkcji serotoniny, poprawiając tym samym nastrój i jakość snu. Sugerowana ilość to 1 garść (ok. 30 g) orzechów nerkowca w ciągu dnia.

Ma dużo więcej błonnika niż ryż. Stabilizuje cukier, dba o serce, a kosztuje grosze

