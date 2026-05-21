Psychodietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten twarożek. Ma prosty skład i świetnie syci

Twarożek jest jednym z najchętniej wybieranych produktów nabiałowych. Zazwyczaj sięgamy po wyroby typu light, zapominając, że na sklepowych pólkach można znaleźć jeszcze inny znacznie cenniejszy produkt. Zwróciła na niego uwagę psychodietetyczka Joanna Anger. Jak sama przyznała w opublikowanym nagraniu to jeden z jej ulubieńców. Ma prosty skład i wyjątkowy smak i jest mniej klasyczny niż zwykły twaróg. Zobacz, czy masz go w swojej lodówce.

Jaki twarożek z Lidla poleca psychodietetyczka?

„Pod lupę” specjalistki Joanny trafił twarożek kozi Delikate. Choć produkty z mleka koziego bywają specyficzne w smaku i nie każdemu przypadają do gustu, ten konkretny wyrób bez wątpienia zasługuje na uwagę. Z powodzeniem może zastąpić tłuste kremy kanapkowe. Ekspertka nie ma wątpliwości, że warto włączyć go do swojego jadłospisu. Świetnie sprawdzi się nie tylko jako dodatek do pieczywa. Może być również – jak podkreśla Joanna Anger – doskonałą bazą sosu do makaronu.

Dlaczego warto jeść kozi twarożek?

Wyroby z mleka koziego rozkładają na łopatki klasyczny krowi nabiał pod kilkoma bardzo ważnymi względami. Przede wszystkim są znacznie łatwiej strawne. Kuleczki tłuszczu zawarte w mleku kozim są drobniejsze, a struktura białek nieco inna, co sprawia, że nasz układ pokarmowy radzi sobie z ich trawieniem o wiele lepiej. Jeśli po zjedzeniu zwykłego twarogu czujesz dyskomfort, masz wzdęcia lub uczucie ciężkości na żołądku, ten serek może okazać się rozwiązaniem problemu.

Kozi twaróg charakteryzuje się też doskonałym profilem makroskładników. Dostarcza pełnowartościowego białka, które szybko hamuje głód, syci na długie godziny i skutecznie zapobiega popołudniowemu podjadaniu niezdrowych przekąsek. Znajdziemy w nim również solidną dawkę wapnia oraz witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy. Przetwory kozie wykazują ponadto mniejsze właściwości alergizujące w porównaniu do klasycznych produktów z mleka krowiego.

