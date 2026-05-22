Tylko do jutra w Biedronce druga kawa 70 proc. taniej. Limit: 2 sztuki na dzień

Większość Polaków zaczyna dzień od filiżanki kawy. Dla wielu osób to obowiązkowy element poranka i chwila przyjemności przed rozpoczęciem codziennych obowiązków. Ja również należę do grona miłośników kawy, jednak jakiś czas temu zaczęło mnie denerwować, ile pieniędzy regularnie na nią wydaję. Postanowiłam więc zmienić swoje podejście i kupować kawę wyłącznie na promocjach w supermarketach. Okazało się, że to naprawdę świetny sposób na oszczędzanie. Dzięki temu nadal mogę cieszyć się ulubioną kawą każdego dnia, a jednocześnie wydaję na nią znacznie mniej niż wcześniej.

Tania kawa w Biedronce

W ramach oferty przygotowanej na Dzień Matki, która obowiązuje do najbliższej soboty 23 maja, sieć Biedronka przygotowała kilka atrakcyjnych okazji dla miłośników kawy korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Największą uwagę przyciąga promocja na kilogramową kawę ziarnistą Lavazza Crema e Gusto, gdzie przy zakupie dwóch opakowań drugie z nich otrzymasz aż 70 proc. taniej. Musisz jednak pamiętać, że obowiązuje limit dwóch sztuk dziennie na jedną kartę.

Fani kawy mielonej mogą sięgnąć po 500-gramowe opakowanie Jacobs Krönung w supercenie 27,99 zł pod warunkiem zakupu dwóch sztuk, co pozwala zaoszczędzić aż 18 zł na każdym opakowaniu względem ceny regularnej. Wynosi ona 45,99 zł. Limit dzienny to cztery sztuki na kartę Moja Biedronka.

Inne promocje w Biedronce na kawę

Dla osób preferujących kawę ziarnistą Cafe d'Or Oro w opakowaniach 1 kg przygotowano cenę 59,99 zł, co stanowi obniżkę o 20 zł od ceny standardowej. Normalnie trzeba za nią zapłacić aż 79,99 zł. Limit dzienny wynosi cztery sztuki na kartę Moja Biedronka. Z kolei użytkownicy ekspresów kapsułkowych mogą skorzystać z bardzo korzystnej promocji na wszystkie kawy Delta – przy wyborze siedmiu opakowań aż trzy najtańsze z nich wydawane są za darmo. Wszystkie rodzaje kapsułek można ze sobą dowolnie mieszać.

