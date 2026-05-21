Młode ziemniaczki Strzelczyka to majstersztyk. Kluczem jest moment dodania tego składnika

Młode ziemniaczki to jeden z najbardziej charakterystycznych smaków późnej wiosny i początku lata. Wyróżniają się delikatną skórką, miękkim miąższem oraz subtelnym, lekko słodkawym smakiem. Najlepiej smakują gotowane z koperkiem i masłem, ale warto nieco poeksperymentować z ich przyrządzaniem. Są cenione nie tylko za smak, ale również za wartości odżywcze.

Zawierają witaminę C, potas oraz błonnik. Dzięki cienkiej skórce nie trzeba ich obierać. To pozwala zachować więcej składników odżywczych. Właśnie teraz trwa na nie sezon, dlatego warto korzystać z ich wyjątkowego aromatu.

Jak przygotować młode ziemniaczki? Rada kucharza

Znany kucharz Tomasz Strzelczyk na nagraniu opublikowanym na YouTube podzielił się swoim patentem na przyrządzenie młodych ziemniaków. Ostatnio wykorzystałam jego metodę i każdy w moim domu zajadał się tymi warzywami. Co dokładnie trzeba zrobić? Obrane młode ziemniaki przełóż na wysoką patelnię (w całości). Następnie zalej je wodą, przypraw solą, wrzuć koper z łodygą i gotuj do miękkości.

Młode ziemniaki gotują się bardzo szybko, więc potraw to tylko chwilę. Gdy będą już gotowe – odcedź je, pozbądź się łodygi kopru i podgrzej na małym ogniu, żeby całkowicie odparowały. Dodaj odrobinę masła. Później dorzuć do nich posiekany czosnek. Nie rób jednak tego zbyt wcześnie, ponieważ zanim ziemniaki odparują, czosnek może się już spalić. Na koniec dopraw solą, pieprzem, czerwoną papryką, a całość posyp koperkiem.

Jakie wybierać dobre młode ziemniaki?

Kupując młode ziemniaki, warto zwrócić uwagę na ich skórkę. Powinna być cienka, jasna i łatwo schodzić pod palcami. Dobre młode ziemniaki są jędrne, bez zielonych przebarwień, kiełków czy miękkich miejsc. Najlepiej wybierać mniejsze bulwy, ponieważ zazwyczaj są delikatniejsze i bardziej kremowe w smaku. W sezonie warto też kupować ziemniaki od lokalnych dostawców.

Nie myl również młodych ziemniaków z wczesnymi. Młode ziemniaki to świeżo wykopane bulwy tegorocznych zbiorów – mają cienką skórkę, delikatny smak i dużo wilgoci. Z kolei wczesne ziemniaki to po prostu odmiany, które dojrzewają szybciej niż inne. Mogą być zarówno młode, jak i bardziej dojrzałe. Największą różnicę czuć w smaku i strukturze – młode ziemniaki są bardziej kremowe i subtelne.

