Babcia robiła to z młodą kapustą przed duszeniem. Dzięki temu nigdy nie była gorzka

Duszona młoda kapusta to jedno z tych dań, które od razu kojarzą się z wiosną i domowym obiadem. Pasuje do młodych ziemniaków, kotletów, jajka sadzonego, ale wiele osób lubi jeść ją także samą – z koperkiem, masłem i odrobiną pieprzu. Niby przepis jest prosty, bo wystarczy poszatkować warzywo i chwilę poddusić, ale właśnie w takich klasykach najłatwiej o drobny błąd.

Moja babcia zawsze powtarzała, że młodej kapusty nie wolno kroić „jak leci”. Zanim trafi do garnka, trzeba dokładnie obejrzeć główkę, zdjąć zewnętrzne liście i koniecznie wyciąć głąb. To on może sprawić, że gotowe danie będzie miało gorzkawy, mało przyjemny posmak i twarde kawałki między delikatnymi liśćmi.

Babcia zawsze robiła to z młodą kapustą

Głąb jest twardy, zbity i wyraźnie różni się od delikatnych liści. W młodej kapuście może wydawać się mniej problematyczny niż w starej, ale i tak lepiej go nie zostawiać. Podczas duszenia nie mięknie tak szybko jak reszta warzywa, a do tego może pogorszyć smak i teksturę całej potrawy.

Szykując kapustę, najpierw zdejmijcie zewnętrzne, uszkodzone lub pożółkłe liście. Potem przekrójcie główkę na pół, a każdą połówkę jeszcze raz na pół, żeby powstały ćwiartki. Z każdej części wytnijcie twardy środek, prowadząc nóż lekko pod kątem. Dopiero wtedy kapustę warto poszatkować.

Ten krok zajmuje kilkadziesiąt sekund, a potrafi zrobić ogromną różnicę. Kapusta po duszeniu jest delikatniejsza, nie ma nieprzyjemnej nuty i lepiej przyjmuje smak koperku, masła oraz przypraw.

Przepis na idealną duszoną młodą kapustę

Do przygotowania młodej kapusty nie potrzeba wielu składników. Boczek kroję na mniejsze kawałki i podsmażam na patelni, aż będzie rumiany i lekko chrupiący. Dopiero na wytopionym tłuszczu szklę cebulę, a potem dodaję poszatkowaną kapustę. Dzięki temu całe danie przechodzi aromatem boczku i ma głęboki, domowy smak.

Przepis: Duszona młoda kapusta Świetny dodatek do wiosennych obiadów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 300 w każdej porcji Składniki 2 główki młodej kapusty

1-2 łyżki oleju

1 szklanka bulionu

150 g boczku albo kiełbasy

1 cebula

1 pęczek koperku

1 łyżka masła

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku opcjonalnie: 1 łyżka koncentratu pomidorowego lub 2 łyżki passaty Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKapustę oczyść z brzydkich liści, przekrój na ćwiartki i wytnij głąb. Następnie poszatkuj ją dość cienko, ale nie przesadnie drobno, bo podczas duszenia i tak zmniejszy objętość. Boczek albo kiełbasę pokrój w kostkę. Posiekaj drobno cebulę. SmażenieW dużym garnku rozgrzej olej, dodaj mięsny składnik i smaż, aż się zarumieni i odda tłuszcz. Dorzuć posiekaną cebulę i smaż jeszcze chwilę, aż się zeszkli. DuszenieWlej bulion, dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Przykryj garnek i duś całość na małym ogniu przez około 15-20 minut, co jakiś czas mieszając. Gdy kapusta zmięknie możesz opcjonalnie dodać koncentrat pomidorowy lub passatę. Dopraw solą i pieprzem. Na końcu wrzuć masło i posiekany koperek. Wymieszaj, duś jeszcze 2-3 minuty.

Czego nie robić, żeby nie zepsuć młodej kapusty?

Największym błędem jest zbyt długie duszenie. Młoda kapusta jest delikatna i nie potrzebuje tyle czasu co starsze główki. Jeśli zostawicie ją na ogniu za długo, zrobi się zbyt miękka, ciężka i straci świeży smak.

Warto też uważać z solą. Lepiej dodać ją pod koniec, gdy kapusta już trochę zmięknie i zmniejszy objętość. Dzięki temu łatwiej ocenić, ile przypraw naprawdę potrzeba.

Nie pomijajcie koperku. To właśnie on nadaje młodej kapuście wiosenny aromat i sprawia, że całość smakuje lekko, świeżo i domowo. Babcia dodawała go zawsze na końcu, żeby nie stracił koloru ani zapachu.