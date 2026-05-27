Dietetyczka robi je zamiast batoników. Jedna trufla ma 10 g białka i 90 kcal

Dopada cię ochota na coś słodkiego? W takich sytuacjach nie sięgam po sklepowe gotowce. Przygotowuję własne przekąski. Korzystam przy tym z przepisu udostępnionego w sieci przez znaną dietetyczkę Violę Urban. Początkowo podchodziłam do niego z rezerwą, ale jej paten na trufle okazał się genialny. Teraz robię je co najmniej raz w tygodniu. Znikają z talerzy w mgnieniu oka. Nawet bliscy, którzy zwykle nie przepadają za „kulinarnymi wynalazkami” proszą o dokładkę. Bazą tych przysmaków jest pewien niepozorny produkt, który rzadko trafia do naszych koszyków, a kosztuje niewiele.

Trufle z przepisu dietetyczki – krok po kroku

Głównym składnikiem trufli polecanych przez Violę Urban jest ugotowany amarantus. Zwróć uwagę, by ziarenka dokładnie wchłonęły całą wodę z garnka. W przeciwnym razie masa będzie zbyt luźna i nie uformujesz z niej ładnych porcji. Kiedy nasiona całkowicie ostygną, dorzuć do nich masło orzechowe, posiekane migdały oraz odżywkę białkową. W przepisie pojawia się izolat o smaku waniliowym, ale wersja czekoladowa też sprawdzi się tu znakomicie.

Cały sekret gładkiej konsystencji „ciasta” tkwi w powolnym dolewaniu letniej wody. Zagniataj masę rękami, na bieżąco sprawdzając jej lepkość. Musi być zwarta i plastyczna (bez grudek). Na koniec obtocz każdą truflę w kakao. Gotowe przysmaki trzymaj w lodówce.

Przepis: Trufle z amarantusa Świetnie smakują i sycą na długo. Dostarczają też wielu cennych mikroelementów. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 88 w każdej porcji Składniki 100 g amarantusa (masa przed ugotowaniem)

1 kopiasta łyżka masła z nerkowców lub migdałów

100 g izolatu białka serwatkowego

1 łyżka drobno posiekanych nerkowców lub migdałów

letnia woda Dodatkowo: kakao naturalne w proszku do obtoczenia trufli Sposób przygotowania Gotowanie amarantusaUgotuj nasiona zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Zadbaj o to, by ziarenka wchłonęły całkowicie cały płyn z garnka. Odstaw całość na bok do pełnego ostygnięcia. Szykowanie i wyrabianie masyDo zimnego amarantusa dorzuć posiekane orzechy, masło orzechowe i izolat białka. Dokładnie wymieszaj wszystkie produkty w jednej dużej misce. Powoli wlewaj letnią wodę do naczynia i systematycznie zagniataj składniki. Wyrabiaj rękami do momentu, aż uzyskasz zwięzłą, lepką masę bez grudek. Formowanie kulekSchłodź masę w lodówce przez 5-10 minut, a następnie ulep z niej dwanaście równych kuleczek. Obtocz dokładnie każdą gotową porcję w kakao.

Zalety trufli z amarantusa

Te trufle obfitują w wiele cennych składników odżywczych i mikroelementów. Zawierają spore ilości zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin grupy B, żelaza, magnezu i manganu. Co więcej, jedna porcja dostarcza aż 10 gramów białka i 2 gramów błonnika, a ma tylko 90 kilokalorii.

Butelka wody, 2-3 trufle i banan po treningu, to idealne combo dla kogoś, kto chce uzupełnić nie tylko białko, ale też nawodnić organizm i odbudować zapasy glikogenu. A jeśli nie trenujesz, to też możesz zaaplikować sobie taką przekąskę – lepsze to, niż rzucanie się na dział ze słodyczami podczas zakupów na głodzie. Takie wysokobiałkowe trufle to idealna sprawa, kiedy wychodzimy na miasto i nie wiemy, czy będziemy mieli okazję zjeść coś zdrowego – zauważa Viola Urban w jednym z materiałów opublikowanych na swoim blogu.

Pamiętaj jednak, że nawet zdrowe przekąski nie zastąpią dobrze zbilansowanej diety. Są świetnym dodatkiem do jadłospisu i zamiennikiem wysokoprzetworzonych słodyczy. Nie mogą być jednak podstawą żywienia i należy sięgać po nie z umiarem.

