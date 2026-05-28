Lidl odpala potężną promocję. Druga kawa 60 proc. taniej, ale trzeba się spieszyć

Lidl często oferuje znane marki kaw w znacznie niższych cenach, szczególnie w ramach cotygodniowych akcji rabatowych lub programu lojalnościowego. Kupując kawę w promocji i robiąc zapasy, gdy cena jest korzystna, możesz realnie zmniejszyć swoje miesięczne wydatki. W tym tygodniu też zaoszczędzisz.

Tania kawa w Lidlu

Promocja w sklepach Lidla obowiązuje od czwartku 28 maja do soboty 30 maja i obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne marki Bellarom. Oferta polega na możliwości zakupu drugiego, tańszego produktu o 60% taniej, przy czym ofertę można dowolnie miksować spośród dostępnych rodzajów kaw, takich jak Royal, Crema o smaku karmelowym czy orzechowym, a także napojów typu Cappuccino. Aby skorzystać ze zniżki, niezbędne jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy kasie. Obowiązuje również limit zakupowy wynoszący 4 opakowania na jedną ofertę. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu akcji można znaleźć bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Zasady przechowywania kawy

Kluczem do zachowania głębi smaku kawy jest ochrona jej ziaren przed czterema głównymi czynnikami: tlenem, światłem, wilgocią oraz wysoką temperaturą. Najlepiej przechowywać ją w szczelnym, hermetycznym pojemniku wykonanym z nieprzezroczystego materiału, takiego jak ceramika lub ciemne szkło, co skutecznie odcina dopływ powietrza i promieni słonecznych.

Warto unikać trzymania kawy w lodówce, ponieważ ziarna łatwo chłoną obce zapachy z jedzenia, a panująca tam wilgoć negatywnie wpływa na ich jakość. Najbezpieczniejszym miejscem będzie sucha i zacieniona szafka, znajdująca się z dala od źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy kaloryfer. Jeśli zależy ci na najlepszym aromacie, staraj się kupować kawę w całych ziarnach i mielić ją tuż przed parzeniem, ponieważ po zmieleniu proces wietrzenia postępuje błyskawicznie.

Czytaj też:

Nie owsianka, tylko ciasto bez mąki i cukru. Ten składnik pomaga trzymać cholesterol w ryzachCzytaj też:

Lepsze niż świeże pomidory. Dietetyk wskazuje produkt, który warto jeść po 60-tce