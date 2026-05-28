Jesz kolację o tej porze? Dietetycy ostrzegają przed popularnym błędem

Godzina spożywania kolacji to bardzo dyskusyjny temat. Jedni jedzą ostatni posiłek jeszcze przed 18:00, inni najpóźniej o 20:00, a są też i tacy, którzy jedzą dopiero późnym wieczorem.

O której najpóźniej jeść kolację?

Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie chodzi wyłącznie o samą godzinę, ale także o wpływ jedzenia na rytm dobowy organizmu.

Jak tłumaczy cytowana przez Vogue.pl dietetyczka Rose Ferguson, wieczorem zwykle spada poziom aktywności fizycznej, przez co organizm wolniej spala kalorie. Według części badań późne jedzenie może też negatywnie wpływać na metabolizm oraz jakość snu.

Specjalistka podkreśla, że wcześniejsze spożywanie ostatniego posiłku może sprzyjać utrzymaniu prawidłowej masy ciała i lepszej regeneracji organizmu w nocy.

Tych produktów lepiej nie jeść wieczorem

Znaczenie ma również to, co trafia na talerz przed snem. Niektóre produkty mogą powodować uczucie ciężkości, zgagę albo problemy z zasypianiem.

Wieczorem warto ograniczyć przede wszystkim tłuste sery, smażone potrawy i ciężkie mięsa, takie jak steki czy burgery. Ich trawienie trwa długo, co może obciążać układ pokarmowy w czasie snu. Poza tym mają negatywny wpływ na poziom cholesterolu.

Dietetycy radzą uważać także na ostre przyprawy oraz słodycze. Cukier podnosi poziom glukozy, a czekolada dodatkowo działa pobudzająco. Problematyczne mogą być również warzywa kapustne, które często wywołują wzdęcia i dyskomfort.

Lepszym wyborem na kolację są lekkostrawne posiłki — pieczone lub gotowane dania, chude mięso, białe ryby czy łagodne przyprawy.

Nie tylko kolacja. Ważna jest też godzina śniadania

Eksperci przypominają, że znaczenie ma także pora pierwszego posiłku. Badania opublikowane w „Nature Communications” wskazują, że śniadanie spożywane przed 8:30 może wiązać się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2 i podwyższonego cholesterolu.

Dobrym wyborem rano mają być produkty bogate w białko, które zapewniają sytość i pomagają utrzymać stabilny poziom energii przez większą część dnia.

