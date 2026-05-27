Jak podnieść poziom żelaza? Nowe badanie podważa popularny mit

W randomizowanym badaniu zorganizowanym przez zespół naukowców z Meksyku wzięły udział 52 kobiety z otyłością oraz niedoborem żelaza (ale bez anemii). Wszystkie stosowały doustną suplementację siarczanem żelaza w dawce 200 mg/dobę (około 60 mg „czystego” żelaza) i niskokaloryczną dietę wysokobiałkową. Ochotniczki podzielono na grupy. Jadłospis pierwszej uwzględniał czerwone mięso, natomiast model żywienia drugiej nie zawierał tego produktu. Celem specjalistów była ocena wpływu diety na poziom żelaza we krwi. Zobacz, co udało im się odkryć.

Czerwone mięso a poziom żelaza we krwi

Badanie trwało 60 dni. Jego wyniki dają do myślenia. Po zakończeniu eksperymentu okazało się, że poziom żelaza we krwi jest bardzo zbliżony u kobiet w obu grupach. U ochotniczek, które jadły czerwone mięso wzrósł z 17,9 ng/mL do 26,6 ng/mL, czyli średnio o 8,7 ng/mL. Wśród uczestniczek, które nie miały go w diecie również zaobserwowano pozytywną zmianę w analizowanym zakresie (17,3 ng/mL vs 26,1 ng/mL, 8,8 ng/mL „na plusie”).

Autorzy nie wykazali istotnej przewagi czerwonego mięsa w poprawie parametrów gospodarki żelazowej. Co ważne, uczestniczki poprawiły też jakość całej diety: zwiększyły podaż białka, błonnika i witaminy C, zmniejszyły kaloryczność diety, a także ograniczyły kofeinę. I właśnie to jest dla mnie najważniejszy wniosek z tego badania: ferrytyna to nie jest jeden produkt. To cały kontekst: stan zapalny, hepcydyna [hormon, który reguluje gospodarkę żelazem w organizmie – przyp.red.], masa ciała, podaż energii, suplementacja, inhibitory i promotory wchłaniania, a także jakość całej diety – zauważa dietetyczka Anna Reguła w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

To badanie – jak zaznacza ekspertka – pokazuje świetnie jeszcze jedną kwestię. „Odbudowanie” poziomu ferrytyny w organizmie wymaga cierpliwości i konsekwencji w działaniu. „Tutaj mieliśmy dietę, suplementację, kontrolowaną interwencję i 8 tygodni pracy, a poprawa nadal była stopniowa, nie »magiczna«. Niestety wiele osób oczekuje normalizacji wyników po 2-3 tygodniach zmian” – podkreśla Anna Reguła.

Dieta a poziom ferrytyny

W podniesieniu poziomu żelaza we krwi pomóc mogą takie produkty jak na przykład ciemne kakao, gorzka czekolada, szpinak, pestki dyni czy suszone pomidory. Pamiętaj, że żelazo niehemowe (pochodzenia roślinnego) jest gorzej przyswajane przez organizm. Dlatego należy łączyć je z witaminą C. Kwas askorbinowy poprawia wchłanianie pierwiastka.

