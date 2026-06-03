Łosoś przy niej wypada blado. Ta tania ryba ma ponad 3 razy więcej żelaza
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Łosoś przy niej wypada blado. Ta tania ryba ma ponad 3 razy więcej żelaza

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Makrela wędzona, zdjęcie ilustracyjne
Makrela wędzona, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
W sklepie często przegrywa z droższymi rybami, choć pod jednym względem wypada od nich znacznie lepiej. Warto tylko wiedzieć, po którą makrelę sięgać.

Ryby powinny być stałym elementem naszego jadłospisu, ponieważ są cennym źródłem pełnowartościowego białka, witamin oraz składników mineralnych. Zawierają także kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają prawidłową pracę serca, mózgu i układu nerwowego. Regularne spożywanie ryb może przyczyniać się do poprawy odporności oraz zmniejszenia ryzyka wielu chorób. Dlatego warto włączać je do swojego menu przynajmniej dwa razy w tygodniu, dbając tym samym o zdrowie i dobre samopoczucie.

Ma więcej żelaza niż łosoś

Najczęstszym wyborem jest łosoś. Rzeczywiście jest on bardzo zdrowy, jednak pod względem żelaza to inna ryba bije go na głowę. Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym poście na Instagramie wyjaśniła, że łosoś wędzony ma 0,5 mg żelaza w 100 gramach, natomiast makrela wędzona ma 1,7 g żelaza w tej samej ilości.

Dietetyk Bartosz Kulczyński z kolei zauważa, że najzdrowsza jest makrela atlantycka, a nie makrela królewska, która również jest w sprzedaży.

Ta pozornie drobna różnica może mieć duże znaczenie dla naszego zdrowia – powiedział.

Wynika to z faktu, że makrela królewska należy do ryb, które są zanieczyszczone dużymi ilościami toksycznej rtęci. Z kolei makrela atlantycka zawiera tylko śladowe ilości tego pierwiastka.

Rola żelaza w diecie

Żelazo w diecie jest bardzo ważne, ponieważ jest kluczowym składnikiem hemoglobiny – białka w czerwonych krwinkach, które odpowiada za transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek organizmu. Dzięki temu komórki mogą prawidłowo produkować energię i działać sprawnie. Żelazo bierze też udział w pracy układu odpornościowego oraz w wielu procesach metabolicznych.

Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, czyli stanu, w którym organizm ma zbyt mało zdrowych czerwonych krwinek. Typowe objawy to przewlekłe zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, zawroty głowy, bóle głowy oraz problemy z koncentracją. Często pojawia się też duszność przy wysiłku i uczucie kołatania serca.

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Źródło: Odżywianie WPROST.pl