Od jutra w Dino kawa ponad 10 zł taniej. Bez karty i aplikacji, ale jest jeden haczyk

Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. To „ostatni dzwonek”, by zaoszczędzić na zakupie kawy. A ta z pewnością przyda się podczas rodzinnych spotkań. Dino zorganizowało świetne promocje na produkty wielu znanych i lubianych marek. Co ważne, z promocji skorzystać może każdy, i to bez konieczności posiadania specjalnej karty czy instalowania aplikacji lojalnościowej w telefonie. Akcje zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (3-9 czerwca 2026 roku). Jeśli chcesz zaoszczędzić, nie zwlekaj z decyzją o odwiedzeniu sieci, bo chętnych na tanią i dobrą kawę z pewnością nie zabraknie. Nie daj się wyprzedzić innym i sprawdź szczegóły.

Kawa tańsza o ponad 10 złotych w Dino

Dino przeceniło popularną MK Café Premium w mielonej wersji. Teraz za opakowanie o pojemności 550 gramów zapłacisz zaledwie 29,99 zł, ale musisz uważać na pewien „haczyk”. Obniżka naliczy się dopiero przy zakupie dwóch sztuk. Jeśli wrzucisz do koszyka tylko jedną, nic nie zyskasz. Regularna cena produktu wynosi 41,69 zł.

Inne obniżki cen kawy w Dino

Dino nie poprzestało na jednej promocji. Sieć „ścięła” ceny nie tylko MK Cafe Premium, ale również innych znanych marek. Kawa ziarnista Woseba Ti Meriti Crema EAroma (1 kg) kosztuje teraz 59,99 zł zamiast 67,99 zł. Oszczędzasz 8 złotych na jednej paczce bez konieczności dobierania kolejnych sztuk. Na liście przecenionych produktów znalazła się też Tchibo Gold Selection. Za paczkę ziaren o pojemności jednego kilograma 69,99 zł. Oszczędzisz więc 10 zł. Na tę samą kawę w wersji rozpuszczalnej (200 g) wydasz przy kasie 29,99 zł (zamiast 35,99 zł). Z kolei wariant mielony produktu kosztować cię będzie tylko 19,99 zł, czyli 3 złote mniej niż zwykle. Z kolei cena kawy rozpuszczalnej Rio de Brass Classic (200 g) „spadła” z 19,85 zł na 16,99 zł.

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