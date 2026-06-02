Bez tłustej kremówki, a wygląda jak bita śmietana. Ma 35 g białka i tylko 2 składniki

Zdarzają się dni, kiedy ochota na coś słodkiego wygrywa z wszelkimi postanowieniami o zdrowym odżywianiu. W sezonie chętnie sięgam po truskawki z bitą śmietaną. Niestety ta tradycyjna to potężna dawka tłuszczu i „pustych kalorii”. Na szczęście natrafiłam na sprytne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się ulubionym smakiem bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Mój znajomy, zapalony bywalec siłowni, początkowo nie wierzył, że ten słodki dodatek świetnie wpisuje się w dietę redukcyjną, a dziś sam regularnie wzbogaca nim swoje desery. Przepis na ten przysmak „podkradłam” dietetyczce Oli Skotnickiej. Jej patent zasługuje na medal.

Bita śmietana z 2 składników od dietetyczki

Tajemnica tego obłędnie pysznego deseru tkwi w odpowiednim doborze składników. Ekspertka zamienia tłustą kremówkę na waniliowy napój proteinowy, a następnie łączy go ze Śmietan-fixem. Całość jest już słodka, więc nie musisz dodawać do niej cukru, miodu czy słodzików. Jedna porcja – jak wskazuje Ola Skotnicka – ma aż 35 gramów białka. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na długie godziny i skutecznie niweluje chęć podjadania czy sięgania po wysokoprzetworzone przekąski. Dlatego możesz po nią śmiało sięgać nawet podczas odchudzania.

Puszysta, lekka i pełna białka – taka właśnie jest ta proteinowa »bita śmietana«. Idealna opcja, gdy masz ochotę na coś słodkiego w lżejszej wersji. To prosty sposób na szybki, wysokobiałkowy dodatek do deserów, owoców, naleśników czy owsianek – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale.

Przepis: Proteinowa bita śmietana z 2 składników Słodki i gęsty dodatek do fit deserów, który zrobisz w kilka minut. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 105 w każdej porcji Składniki 350 g waniliowego napoju proteinowego

9 g Śmietan-Fixu Sposób przygotowania Szykowanie bazyPrzelej mocno schłodzony napój proteinowy do wysokiego naczynia. Przygotuj mikser z czystymi końcówkami do ubijania. Ubijanie masyDo napoju dodaj śmietan-fix i zacznij miksować płyn na średnich obrotach. Po kilku sekundach. Zwiększ obroty na najwyższe i miksuj całość do momentu, gdy masa stanie się gęsta, puszysta i sztywna.

Bita śmietana z 2 składników w wersji fit – wskazówki

Przepis na ten przysmak jest banalnie prosty. Nie oznacza to jednak, że nie możesz go zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb, „Jeśli nie masz śmietan-fixu, możesz go zastąpić na przykład niewielką ilością żelatyny rozpuszczonej w odrobinie wody, łyżeczką skrobi lub mąki ziemniaczanej, 1–2 łyżkami mascarpone, aby uzyskać bardziej kremową konsystencję” – radzi Ola Skotnicka.

