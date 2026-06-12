Tylko teraz buraki dadzą najwięcej. Jedz na ciśnienie i krew, skorzysta też wątroba

To jedno z najzdrowszych warzyw, ale sięgamy po nie za rzadko. Teraz jest okazja, by nadrobić zaległości w najlepszy sposób. Młode buraczki można jeść bez obróbki cieplnej, czerpiąc maksymalne korzyści.

To jedno z najzdrowszych polskich warzyw

O właściwościach buraka trudno napisać krótko, bo to prawdziwa skarbnica związków aktywnych. Mają zbawienny wpływ na wątrobę, bo chronią jej komórki przed uszkodzeniami w przypadku stłuszczenia i pod wpływem toksyn. To zasługa betainy, która zabezpiecza też naczynia krwionośne przed powstawanie blaszki miażdżycowej. Natomiast azotany pomagają obniżać ciśnienie. Podobne działanie hipotensyjne ma także potas, który umożliwia usuwanie z ustroju nadmiar sodu.

Jakby tego było mało, kuracja burakami poprawia metabolizm glukozy, jej poziom na czczo i stężenie hemoglobiny glikowanej, która jest wskaźnikiem kontroli cukrzycy. Umożliwia redukcję cholesterolu LDL i trójglicerydów. Wspiera kości poprzez wysoki poziom manganu, natomiast inne pierwiastki pomagają zmniejszać wpływ kwasotwórczej diety na organizm. Chodzi o jadłospis bogaty w mięso, nabiał i wysokoprzetworzone produkty.

Dla tego warzywa udokumentowano ponadto właściwości przeciwzapalne i antynowotworowe. Za sprawa błonnika poprawia trawienie, a unikalna kompozycja składników odpowiada za lekki efekt rozwalniający. To idealny produkt dla osób zmagających się z zaparciami.

Eksperci polecają surowe buraki

Aby w pełni wykorzystać ich zalety, buraki najlepiej jeść na surowo. Młode bulwy nie są jeszcze ziemiste w smaku i nadają się do tego idealnie. Ich zalety chwalił opublikowanym przez siebie nagraniu lekarz dr Marek Skoczylas.

– W takiej formie buraki zachowają najwięcej prozdrowotnych właściwości i drogocennych pierwiastków – mówił ekspert. – Jeśli zdecydujemy się buraki spożywać w formie surowej, to trzeba będzie je poddać obróbce mechanicznej, na przykład za pomocą silnego blendera czy też tarki.

Oprócz wiórków, które można wykorzystać do przygotowania sałatek, doktor Skoczylas poleca także sok wyciśnięty z bulw, najlepiej z dodatkiem pulpy. Pozytywne skutki można odczuć przy spożywaniu 150-200 g buraków dziennie przez kilka tygodni. To porcja zaledwie 60-80 kalorii.

Tak działają buraki na żelazo i krew

Warzywo jest cenione za właściwości krwiotwórcze przez osoby z niedokrwistością i te, które chcą podnieść swoją wydolność. Powodem nie jest wcale wysoki poziom żelaza, bo wątróbka ma 10 razy więcej. Wyjaśniła to w swoich mediach społecznościowych Julia Szymanowicz, która jest dietetykiem klinicznym.

– Buraki, owszem, zawierają żelazo, ale głównie to niehemowe, czyli pochodzenia roślinnego, nieco słabiej przyswajalne. W burakach znajdziesz około 0,8 mg żelaza na 100 g produktu. Dla porównania dorosła kobieta potrzebuje około 18 mg żelaza dziennie – podała ekspertka.

Niehemowe nie znaczy jednak gorsze. Choć wchłania się słabiej, to właśnie ono stanowi główne źródło żelaza w diecie. To dlatego, że jest w wielu produktach, a mięsa jemy stosunkowo mało. Co więcej, tylko część obecnego w nim pierwiastka jest w formie hemowej.

Dietetyczka poleca czerwone bulwy przy niskim żelazie i ferrytynie z innego powodu. Zapewniają składniki wspierające produkcję czerwonych krwinek (kwas foliowy, miedź i kobalt) oraz działające na nie ochronnie (czerwony barwnik betanina).

– Buraki zawierają foliany, azotany i antyoksydanty, które realnie wspierają odporność, wydolność, dotlenienie tkanek, krążenie i produkcję szpiku kostnego – wyjaśniła dietetyczka, zachęcając do sięgania po ten superprodukt.

FAQ – najczęstsze pytania o jedzenie buraków na surowo

Czy buraki można jeść na surowo i czy są one zdrowsze od gotowanych?

Tak, surowe buraki są polecane przez ekspertów, ponieważ w tej formie zachowują najwięcej cennych związków i prozdrowotnych właściwości. Młode bulwy idealnie nadają się do spożycia bez obróbki cieplnej, gdyż nie mają jeszcze ziemistego posmaku.

Ile surowych buraków dziennie należy spożywać?

Aby odczuć pozytywne skutki zdrowotne, zaleca się zjadanie 150-200 gramów buraków dziennie, surowych czy po obróbce, przez okres co najmniej kilku tygodni. Taka porcja dostarcza jedynie około 60–80 kalorii.

Jak surowe buraki wpływają na krew?

Buraki są cenione za właściwości krwiotwórcze, ale nie wynika to z wysokiej ilości żelaza (zawierają go tylko ok. 0,8 mg na 100 g). Powodem jest obecność kwasu foliowego, miedzi i kobaltu, które wspierają produkcję czerwonych krwinek. Zawarty w bulwach czerwony barwnik betanina działa na nie ochronnie.

Na co pomaga jedzenie surowych buraków?

Surowe buraki chronią wątrobę, pomagają obniżać ciśnienie krwi oraz poziom „złego” cholesterolu LDL we krwi, a także glukozy. Dzięki wysokiej zawartości błonnika poprawiają trawienie i działają lekko rozwalniająco, co czyni je idealnym produktem dla osób zmagających się z zaparciami.

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