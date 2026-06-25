Mają więcej potasu niż banany, a kosztują „grosze”. Polacy lekceważą, a to błąd

Zdrowe odżywianie wcale nie musi być trudne ani skomplikowane, jak często się wydaje. Nie trzeba sięgać po egzotyczne, drogie produkty z drugiego końca świata, żeby jeść dobrze i wartościowo. Wystarczą zwykłe, łatwo dostępne składniki, takie jak warzywa, owoce, kasze, jaja czy nabiał, które można znaleźć w każdym sklepie. Kluczem jest prostota, regularność i wybieranie mniej przetworzonej żywności, a nie kosztowne „superfoods”.

Ma więcej potasu niż banany

Z dużą zawartością potasu kojarzą nam się banany. Okazuje się jednak, że nie tylko one są skarbnicą tego składnika mineralnego. W 100 g banana jest 350–360 mg potasu. Z kolei ugotowane ziemniaki w mundurkach (bo właśnie pod skórką kryje się dużo tego pierwiastka) mają ok. 420–430 mg potasu na 100 g. Skórka działa jak naturalna „bariera”, która ogranicza wypłukiwanie potasu do wody.

Zwykły, polski ziemniak ugotowany lub upieczony w skórce ma więcej potasu niż banan, a do tego zjadamy go zazwyczaj w znacznie większych ilościach podczas jednego posiłku. Więc to właśnie to warzywo wygrywa, jeśli chodzi o ilość tego pierwiastka.

Dlaczego potas jest tak ważny?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zauważył, że potas jest jednym ze składników mineralnych, których wiele osób dostarcza zbyt mało.

Literatura fachowa pokazuje, że zaledwie 14 proc. populacji na świecie spożywa go w rekomendowanych ilościach – powiedział.

Powołał się na badanie pod tytułem „Global mean potassium intake: a systematic review and Bayesian meta-analysis”.

Jak wyjaśnił deietyk, potas jest niezbędny do prawidłowego przewodzenia impulsów nerwowych. Jego niedobór może prowadzić do opóźnienia lub przerywania przekazywania sygnałów między nerwami a mięśniami. To z kolei skutkuje skurczami i osłabieniem mięśni. To jednak nie wszystko.

Potas odgrywa też kluczową rolę w pracy mięśnia sercowego. Dzięki niemu serce może bić regularnie, a mięśnie kurczyć się w prawidłowy sposób. Jego odpowiedni poziom pomaga również regulować ciśnienie krwi, dlatego niedobory potasu mogą prowadzić do osłabienia, skurczów mięśni czy problemów z rytmem serca.

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