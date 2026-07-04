Mają więcej magnezu niż gorzka czekolada. Wystarczy tylko 1 garść dziennie

Odpowiednie dostarczanie składników mineralnych do organizmu jest niezwykle ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Choć zazwyczaj koncentrujemy się na żelazie, to magnez również jest bardzo istotny. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, a także pomaga utrzymać zdrowe kości oraz prawidłowy metabolizm energetyczny.
Ma więcej magnezu niż gorzka czekolada
Gdy myślimy o produktach bogatych w magnez, jednym z pierwszych skojarzeń jest zazwyczaj gorzka czekolada. Powszechnie uznaje się ją za dobre źródło tego składnika mineralnego. Jednak jeszcze więcej mają go w sobie pestki dyni.
Pestki dyni to jedno z najlepszych źródeł pokarmowych magnezu. W 100 g pestek znajduje się aż 600 mg tego składnika. Domyślam się jednak, że dla części z państwa te liczby nie mówią zbyt wiele. Dlatego powiem w inny sposób. Otóż, spożywając zaledwie jedną garść pestek dyni, pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na magnez aż w 30–40 procentach. Mało który inny produkt z naszej diety może poszczycić się tym samym – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartosz Kulczyński.
Dla porównania w 100 g gorzkiej czekolady jest 262 mg magnezu.
Objawy niedoboru magnezu
Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, objawy mogące świadczyć o niedoborze magnezu to:
- ogólne osłabienie,
- podenerwowanie,
- bóle głowy,
- utrata apetytu,
- zaburzenia snu,
- skurcze mięśni.
Niedobór magnezu najczęściej jest związany z codziennymi nawykami i stylem życia. Jednym z jego częstych powodów jest przewlekły stres, który zwiększa wydalanie magnezu z organizmu. Do jego utraty mogą przyczyniać się również picie dużej ilości takich napojów jak kawa, herbata i alkohol, ponieważ mają działanie moczopędne. Ryzyko niedoboru wzrasta także u osób, których dieta opiera się na wysoko przetworzonej żywności i dużych ilościach cukru. Produkty tego typu zawierają niewiele magnezu. Na niedobory są również bardziej narażeni sportowcy, którzy tracą ten pierwiastek wraz z potem podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
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