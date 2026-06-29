Dietetyczka robi te lody w upały. Mają 2 składniki i tylko 60 kalorii
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Przepisy

Dietetyczka robi te lody w upały. Mają 2 składniki i tylko 60 kalorii

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Lody w pucharkach
Lody w pucharkach Źródło: Shutterstock / rom_olik
Gdy temperatury na zewnątrz rosną, organizm domaga się orzeźwienia. W takich sytuacjach warto sięgnąć po lody truskawkowe. Te z przepisu dietetyczki to hit na upalne dni.

Jak skutecznie schłodzić organizm, gdy żar leje się z nieba? Dietetyczka Monika Czarnota-Słupianek znalazła na to świetny sposób. W upalne dni specjalistka sięga po lody. Nie chodzi jednak o „pierwszy lepszy” produkt ze sklepowej półki. Najlepszy patent na orzeźwienie to domowy sorbet truskawkowy. Ma tylko 2 składniki i 60 kalorii.

Trik na orzeźwiający sorbet truskawkowy bez cukru

Pierwsze skrzypce w tym deserze grają truskawki. Ich naturalną słodycz świetnie „przełamuje” świeżo wyciśnięty sok z cytryny lub limonki. Dodatek cytrusów sprawia, że deser zyskuje niezwykle orzeźwiający charakter. Taka prosta owocowa mieszanka natychmiast chłodzi organizm i skutecznie gasi pragnienie. Możesz jeść ten przysmak bez najmniejszych wyrzutów sumienia, nawet jeśli na co dzień rygorystycznie pilnujesz wagi. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych sprzętów, by go przygotować. Wystarczy zwykły blender i pojemnik do mrożenia. Zrób od razu podwójną porcję, bo lody znikną z pucharków w mgnieniu oka.

Przepis: Domowy sorbet truskawkowy

Zapewnia orzeźwienie w upalne dni.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Sezonowa
Czas przygotowania
1 min.
Liczba porcji
3
Liczba kalorii
60 w każdej porcji

Składniki

  • 500 g truskawek
  • 1 cytryna

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówTruskawki dokładnie umyj i usuń szypułki z owoców. Przekrój cytrynę na pół i wyciśnij z niej cały sok, uważając na pestki.
  2. Łączenie składnikówWrzuć przygotowane truskawki do kielicha blendera. Wlej wyciśnięty sok z cytryny i zblenduj całość na gładką, jednolitą masę.
  3. Mrożenie masyPrzelej gotowy mus do plastikowego pojemnika z pokrywką. Wstaw do zamrażarki na maksymalnie 3-4 godziny.

Domowe lody z 2 składników – przydatne wskazówki

Największym błędem popełnianym podczas robienia domowych sorbetów jest zbyt długie chłodzenie przysmaków. Jeśli zostawisz zblendowane owoce na całą noc w zamrażarce, zamienią się w twardy, zbity lód. By tego uniknąć, rygorystycznie pilnuj czasu. „Trzy lub cztery godziny. Nie dłużej. Wtedy sorbet staje się zbyt twardy i traci ten wspaniały smak orzeźwienia” – przestrzega Monika Czarnota-Słupianek w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Do przygotowania deseru wykorzystaj dojrzałe, świeże owoce. Mają najwięcej słodyczy i aromatu. Jeśli chcesz wzmocnić efekt orzeźwienia, dodaj do lodów garść listków świeżej mięty. Możesz też sięgnąć po rozmaryn lub bazylię. Dzięki temu sorbet zyska jeszcze ciekawszy smak.

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Opracowała:
Źródło: Monika Czarnota/Instagram