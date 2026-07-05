Większość osób źle przechowuje jagody. Przez ten błąd psują się błyskawicznie

Właśnie rozpoczął się sezon na jagody – jedne z najsmaczniejszych i najbardziej wyczekiwanych owoców lata. Są nie tylko wyjątkowo pyszne, ale także pełne witamin, antyoksydantów oraz cennych składników odżywczych, które wspierają nasze zdrowie. Warto jednak pamiętać, że jagody są bardzo delikatne i niestety szybko się psują, dlatego najlepiej spożyć je jak najszybciej po zakupie lub zbiorze. Jeśli chcesz cieszyć się ich smakiem dłużej, musisz wypróbować pewne sprytne patenty.

Triki na świeże i pyszne jagody

Jagody leśne są jednymi z najdelikatniejszych owoców sezonowych, dlatego zwróć uwagę na to, jak należy je przechowywać.

Cały sekret przedłużenia świeżości jagód tkwi w tym, żeby owoce były suche, gdy znajdują się w lodówce. Najpierw na bazarku wybierz więc ładne, jędrne jagody. Jeśli będzie choć kilka popsutych sztuk, przyspieszą one też psucie się całej partii. Jeżeli będziesz mieć takie wśród tych wybranych – przebierz owoce przed włożeniem do lodówki.

Gdy wrócisz do domu, przełóż je do pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym. Wchłonie on ewentualną wilgoć, która może pojawić się podczas przechowywania owoców. Ważne jest też, żeby nie zamykać pojemnika, ponieważ zablokuje to przepływ powietrza do jagód. Wtedy dojdzie do skraplania się pary wodnej i psucia jagód. Całość możesz więc przykryć delikatnie ręcznikiem papierowym lub po prostu zostawić pokrywkę uchyloną. Dzięki tym trikom owoce wytrzymają nawet do pięciu dni.

Przez te błędy jagody szybciej się psują

Podobnie jak w przypadku truskawek błędem jest mycie jagód przed włożeniem ich do lodówki. Wilgoć, która tworzy się na powierzchni owoców, przyspiesza ich gnicie. Choć wydaje się to oczywiste, to jednak okazuje się, że nie dla wszystkich jest – jagody koniecznie trzeba trzymać w lodówce. Nie zostawiaj ich na kuchennym blacie, ponieważ w ciepłe dni popsują się błyskawicznie.

Możesz też zamrozić jagody. To jeden z najlepszych sposobów na zachowanie ich świeżości i wartości odżywczych na dłużej. Dzięki temu możesz cieszyć się smakiem letnich owoców przez cały rok, wykorzystując je do koktajli, deserów czy wypieków.

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