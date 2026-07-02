Ta bułka z Lidla ma aż 18 g białka. Dietetyczka poleca ją na redukcji

Wiele osób kupujących bułki odruchowo sięga po miękkie i rumiane sztuki, zupełnie ignorując ich wartości odżywcze. Takie podejście to błąd, który może mocno odbić się na zdrowiu i sylwetce. Wybór odpowiedniego pieczywa ma ogromne znaczenie dla zachowania dobrej kondycji. Przypomniała o tym dietetyczka Zuzanna Zwolińska w jednym z materiałów udostępnionych w sieci. Przygotowała też małą „ściągawkę”, która może ci znacznie ułatwić robienie zakupów w Lidlu. Ekspertka jasno wskazała, które pieczywo warto wrzucać do koszyka.

Te bułki z Lidla to faworyci dietetyczki

Zuzanna Zwolińska „prześwietliła” pieczywo w Lidlu i bez wahania wskazała produkty, które naprawdę zasługują na to, by trafić do codziennego menu. Pierwszy z polecanych produktów ma prosty i przejrzysty skład. Dostarcza 314 kalorii w 100 gramach i zawiera aż 18 g protein. Chodzi o bułkę wysokobiałkową. To dobra propozycja między innymi dla osób na diecie redukcyjnej. Już jedna sztuka hamuje głód na długo i pozwala łatwiej zapanować nad nadmiernym apetytem.

Wśród polecanych przez dietetyczkę wyrobów znalazła się również grahamka. Ma mniej kalorii niż bułka wysokobiałkowa, bo tylko 267 w stugramowej porcji. Jej bazą jest pełnoziarnista mąka pszenna. Stanowi niespełna 54 procent całego składu i – jak podkreśliła ekspertka – dostarcza wielu cennych wartości odżywczych, między innymi błonnika i żelaza. Osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, mogą po nią śmiało sięgać bez wyrzutów sumienia. Choć oczywiście warto pamiętać, że efekty odchudzania nie zależą od żadnego pojedynczego produktu. Wpływa na nie wiele różnych czynników, takich jak na przykład aktywność fizyczna i konsekwencja w działaniu.

Tego pieczywa w Lidlu lepiej nie kupuj

Zuzanna Zwolińska stanowczo odradziła zakup wyrobu, który cieszy się dość dużą popularnością. Kusi zapachem i smakiem, ale jest jednym z najgorszych możliwych wyborów. „Nie sięgaj po bułkę mleczną, bo to bardziej deser niż pieczywo. W 100 gramach ma aż 308 kalorii i tylko 2 g błonnika” – wskazała dietetyczka.

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