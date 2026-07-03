Znowu zaczęło się w Biedronce. Kawa w promocji „1+1 gratis”, ale są limity

Dobrym sposobem na oszczędzanie jest przeglądanie gazetek promocyjnych. Można tam dostać dużo produktów w naprawdę świetnych cenach. Jednym z nich jest kawa, której cena już od jakiegoś czasu mocno idzie w górę. Choć przecena o kilka złotych wcale nie wydaje się spektakularną obniżką, to w skali miesiąca naprawdę potrafi przełożyć się na realne oszczędności.

Promocja na kawę w Biedronce

Oferta w sieci Biedronka to promocja typu „jeden plus jeden gratis”, która obejmuje kawę rozpuszczalną Eduscho o wadze 200 gramów w wariantach Family oraz Classic. Przy zakupie dwóch opakowań cena za jeden słoik wynosi 14,99 zł, podczas gdy cena regularna to 29,99 zł. Aby skorzystać z tej zniżki, należy przy kasie użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka, a dzienny limit zakupu wynosi maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę. Ta promocja trwa do 4 lipca.

Dodatkowo marka Eduscho prowadzi akcję konsumencką pod hasłem „Weź to na chłodno”, która pozwala na uzyskanie zwrotu pieniędzy za drugą kawę. Aby wziąć w niej udział, należy kupić dwie dowolne kawy rozpuszczalne Eduscho lub Tchibo, zachować paragon, a następnie zarejestrować dowód zakupu na dedykowanej stronie internetowej. Akcja trwa od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku, a maksymalna wartość jednego zwrotu wynosi 20 zł. Warto pamiętać, że obowiązuje ogólny limit dzienny dla wszystkich uczestników, wynoszący 7 000 zł (pula zwrotów), a jedno gospodarstwo domowe może otrzymać maksymalnie 9 zgłoszeń w czasie całej promocji, przy czym można wysłać tylko jedno zgłoszenie tygodniowo.

Triki na kawę w ciepłe dni

W ciepłe dni kawa może stać się wyjątkowo orzeźwiającym napojem. Jednym z najpopularniejszych sposobów jej podania jest kawa mrożona z kostkami lodu, która doskonale chłodzi i zachowuje intensywny smak. Świetnym pomysłem jest również dodanie gałki lodów waniliowych, śmietankowych lub karmelowych. Dzięki temu kawa zamienia się w pyszny deser. Napój można uzupełnić mlekiem, napojem roślinnym, bitą śmietaną lub odrobiną syropu smakowego, np. waniliowego czy karmelowego. Dla dodatkowego efektu warto udekorować kawę wiórkami czekolady lub posypką z kakao i podać ją w wysokiej szklance z grubą słomką.

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