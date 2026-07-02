Robię ją w 10 minut zamiast kanapek. Syci, orzeźwia i nie daje uczucia ciężkości

Latem nie mam ochoty na ciężkie kolacje ani długie stanie w kuchni. W ciepłe dni stawiam na proste i szybkie przekąski. Jednym z moich ulubionych przysmaków jest orzeźwiająca sałatka na bazie sezonowych składników, która łączy w sobie różne nuty smakowe. Na początku sama nie byłam pewna, czy się sprawdzi. Bliscy też patrzyli na nią z rezerwą. Jednak szybko podbiła ich serca. Teraz znika z talerzy szybciej niż klasyczne kanapki.

Prosty patent na letnią kolację

Największą zaletą tej przekąski jest prostota. Nie trzeba niczego gotować, smażyć ani piec. Wystarczy pokroić owoce, dodać ser i polać wszystko szybkim dressingiem. Sałatka jest orzeźwiająca, pożywna i nie powoduje uczucia ciężkości przed snem. Soczysty arbuz gasi pragnienie, słona feta przełamuje jego słodycz, a dojrzałe mango dodaje całości jeszcze ciekawszego charakteru.

Przepis: Letnia sałatka z mango, arbuzem i fetą Ta przekąska nawadnia, orzeźwia i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 388 Składniki 160 g arbuza

1 mango

100 g fety

1 łyżka soku z limonki lub cytryny

1 łyżeczka naturalnego miodu

10-15 listków mięty (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUsuń pestki z arbuza. Obierz mango ze skórki. Usuń pestkę. Pokrój owoce na mniejsze kawałki. Pokrusz fetę. Umyj l i osusz listki mięty. Łączenie składnikówWymieszaj ostrożnie mango, arbuza i fetę. Polej całość sokiem z cytryny i miodem. Jeszcze raz wszystko wymieszaj. Dorzuć listki mięty.

Rada: Sałatka to nie tylko dobra propozycja na kolację. Możesz zabrać ją ze sobą do pracy lub spakować na wakacyjny piknik.

Sałatka z fetą i arbuzem – przydatne wskazówki

Oryginalna receptura zakłada użycie zaledwie kilku podstawowych produktów, ale możesz ją dość swobodnie modyfikować. Jeśli chcesz, dorzuć do sałatki garść ulubionych orzechów, na przykład włoskich. Dobrze sprawdzą się też płatki migdałów podprażone na suchej patelni. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po kawałki gotowanej, pieczonej lub grillowanej piersi z kurczaka. Dzięki niej przekąska stanie się jeszcze bardziej sycąca. Strzałem w dziesiątkę będzie również wzbogacenie przysmaku o pestki dyni, nasiona słonecznika bądź ulubioną zieleninę, na przykład rukolę. Opcji jest mnóstwo i nie musisz ograniczać się wyłącznie do jednego konkretnego wariantu. Ten przepis to doskonała baza do różnych kulinarnych eksperymentów. Puść wodze fantazji, a za każdym razem sałatka będzie smakować nieco inaczej.

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