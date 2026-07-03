Dietetyczkę zaskoczył ten gotowiec z marketu. Mało kalorii i potężna dawka białka

Dawniej zupy były nieodłącznym elementem codziennego jadłospisu i gościły na stołach niemal każdego dnia. Dziś sięgamy po nie znacznie rzadziej, zastępując je szybkimi i wygodnymi posiłkami. To jednak wielka szkoda, ponieważ zupy są nie tylko smaczne i sycące, ale również niezwykle zdrowe. Dostarczają organizmowi cennych witamin, minerałów oraz błonnika. Ich zrobienie zajmuje dość dużo czasu, jednak okazuje się, że na rynku są gotowe produkty warte uwagi.

Tę zupę rybną poleca dietetyczka

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska poleciła jednego „gotowca” z supermarketu. Chodzi o zupę rybną marki „EvraFish”. Można dostać ją między innymi w Kauflandzie. Do wyboru jest opcja z płocią, łososiem lub dorszem. Dużym plusem tego produktu jest niska zawartość kalorii i duża ilość białka. 56 kcal w 100 g oznacza, że nawet jeśli zjesz dużą porcję (np. cały słoik/opakowanie o wadze 400 g), dostarczysz organizmowi zaledwie około 224 kcal, a przy tym aż 21,2 g białka. To doskonały wynik jak na gotowe danie.

Producent podaje, że ta zupa jest przygotowywana z najlepszych kawałków ryb, świeżych warzyw i naturalnych wywarów. Sam skład jest bardzo naturalny. Zawiera bulion warzywny, a na drugim miejscu jest 21 procent ryby, warzywa, a na końcu przyprawy.

Minusem jest jednak dość duża zawartość soli. 1,3 g soli w 100 g to sporo. Jeśli zjesz wspomnianą porcję 400 g, pochłoniesz aż 5,2 g soli. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie maksymalnie 5 g soli dziennie. Jedna porcja tej zupy może więc całkowicie wyczerpać twój dzienny limit soli. Jeśli masz nadciśnienie lub tendencję do zatrzymywania wody, podchodź do niej ostrożnie.

Dlaczego jedzenie ryb jest tak ważne?

Ryby są bardzo ważnym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. Dostarczają organizmowi pełnowartościowego białka, witamin (zwłaszcza D oraz z grupy B) i cennych składników mineralnych, takich jak jod, selen czy fosfor. Szczególnie wartościowe są tłuste ryby morskie, ponieważ zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu oraz układu nerwowego.

W celu osiągnięcia korzyści zdrowotnych należy spożywać 1–2 rekomendowane porcje ryby tygodniowo, w tym przynajmniej jedną porcję ryby tłustej – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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