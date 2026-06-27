Lepiej nie łącz banana z tymi składnikami. Znana ekspertka ostrzega

Banany to jedne z najchętniej wybieranych owoców. Są smaczne, pożywne i stanowią cenne źródło witamin oraz składników mineralnych. Doskonale sprawdzają się jako zdrowa przekąska oraz element zbilansowanej diety. Chętnie wykorzystujemy je jako dodatek do owsianki czy jogurtu. Banany świetnie sprawdzają się również w koktajlach i smoothie, wzbogacając je o naturalną słodycz oraz wartości odżywcze. W tym przypadku, wbrew powszechnym opiniom, nie zawsze jednak należy dodawać ten owoc.

Tego nie dodawaj do koktajlu

Ewa Stachowska, polska profesor nauk medycznych, biochemiczka i nauczycielka akademicka, opublikowała post na Instagramie o tym, że w niektórych sytuacjach nie należy dodawać bananów do koktajli. Dla wielu osób z pewnością będzie to zaskoczeniem. Chodzi dokładnie o połączenie banana z jagodami, które jest dosyć częste. Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of California pokazuje, że pod względem odżywczym te owoce wcale dobrze ze sobą nie współpracują.

Problemem nie jest sam banan, lecz zawarta w nim oksydaza polifenolowa, czyli enzym odpowiadający między innymi za brązowienie owoców. Po zmiksowaniu może on rozkładać flawanole, związki roślinne obecne między innymi w jagodach, winogronach i kakao – wyjaśniła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Dla porównania koktajl przygotowany z owoców jagodowych nie wywoływał podobnego efektu.

Ekspertka zaznaczyła, że nie oznacza to, że banany stały się niezdrowe.

Jeśli jednak przygotowujemy koktajl z jagodami lub kakao właśnie po to, aby zwiększyć spożycie flawanoli, lepszym dodatkiem mogą być mango, ananas, pomarańcza albo jogurt. Banana można zjeść osobno – powiedziała.

Prof. Stachowska zaznacza jednak, że należy podchodzić ostrożnie do wyników badania.

Poszczególne części badania objęły zaledwie 8 i 11 osób. To za mało, aby wydawać definitywne zalecenia żywieniowe – wyjaśniła.

Właściwości bananów

Pamiętaj, że banany nadal są wartościowym źródłem składników odżywczych i mogą stanowić element zdrowej, zbilansowanej diety. Dostarczają przede wszystkim węglowodanów, które są szybkim źródłem energii, a także błonnika pokarmowego wspierającego prawidłową pracę układu trawiennego i uczucie sytości.

Są bogate w potas – minerał, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego, pracy mięśni oraz funkcjonowania układu nerwowego. Banany zawierają również witaminę B6, niezbędną do prawidłowego metabolizmu białek oraz produkcji neuroprzekaźników, a także witaminę C, która wspiera odporność i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

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