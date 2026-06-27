Lepsze niż żelki i batony, prosty skład i zero cukru. Ekspert poleca przekąskę z Lidla

Zamiast sięgać po klasyczne słodycze ze sklepu, które często zawierają duże ilości cukru, syrop glukozowo-fruktozowy oraz sztuczne dodatki, warto wybierać naturalne i zdrowsze przekąski. Świeże lub suszone owoce, orzechy, domowe batony będą świetną alternatywą dla klasycznych słodyczy. Dobrym wyborem będą też daktyle.

Zdrowsza alternatywa słodyczy

Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik jako zdrową przekąskę z Lidla polecił daktyle z pastą pistacjową.

True Dates Pistachio Cream już w Polsce! Duńska marka szturmem wbiła się na nasz rynek. To smakowe daktyle z prostym składem. Zero słodzików i cukru – wyjaśnił.

W składzie znajdują się daktyle (81%), błonnik z korzenia cykorii, krem pistacjowy (4%), tłuszcz kokosowy, naturalny aromat, sól.

Zero zbędnych dodatków! To wybitny mix naturalnie słodkich daktyli, pasty pistacjowej i kontrastującej szczypty soli. W 100 g mają aż 18 g błonnika – powiedział.

W 100 g tego produktu jest też 325 kcal, 2,7 g białka, 61 g węglowodanów, 3,9 g tłuszczu.

Oficjalnie przebijają smak masła orzechowego i w moim rankingu zajmują od teraz 1. miejsce! Mimo takiej samej kaloryczności smakują mi bardziej niż żelki! – podsumował ekspert.

Właściwości daktyli

Daktyle są bogate we wspomniany błonnik pokarmowy, który wspiera prawidłową pracę jelit, pomaga zapobiegać zaparciom i może sprzyjać utrzymaniu uczucia sytości. Zawierają także cenne składniki mineralne, zwłaszcza magnez, miedź i potas. Ten ostatni odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego i regulacji ciśnienia krwi.

W daktylach znajdują się również związki o działaniu przeciwutleniającym, takie jak polifenole. Przeciwutleniacze pomagają chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym, który jest jednym z czynników związanych ze starzeniem się organizmu i rozwojem niektórych chorób przewlekłych.

Pamiętaj jednak, że daktyle – zarówno te z Lidla z pastą pistacjową, jak i naturalne – są produktem dość kalorycznym, dlatego nie należy jeść ich w nadmiarze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zdrowe alternatywy dla słodyczy i daktyle z Lidla

Czym zastąpić klasyczne słodycze ze sklepu?

Zamiast tradycyjnych słodyczy, które często zawierają duże ilości cukru, syrop glukozowo-fruktozowy oraz sztuczne dodatki, warto wybierać naturalne i zdrowsze przekąski. Świetną alternatywą będą:

Świeże lub suszone owoce,

Orzechy,

Domowe batony,

Daktyle (np. w wersji z pastą pistacjową).

Co to są daktyle True Dates Pistachio Cream z Lidla i jaki mają skład?

Jest to przekąska duńskiej marki, która pojawiła się na polskim rynku i charakteryzuje się prostym składem – bez słodzików i dodatku cukru. W składzie produktu znajdziemy: daktyle (81%), błonnik z korzenia cykorii, krem pistacjowy (4%), tłuszcz kokosowy, naturalny aromat oraz sól.

Jakie są wartości odżywcze i kaloryczność daktyli z pastą pistacjową?

W 100 g produktu True Dates Pistachio Cream znajduje się 325 kcal. Pozostałe wartości odżywcze na 100 g prezentują się następująco:

Węglowodany: 61 g

Błonnik: 18 g

Tłuszcz: 3,9 g

Białko: 2,7 g

Jakie właściwości zdrowotne mają daktyle i czy można je jeść bez ograniczeń?

Daktyle wspierają prawidłową pracę jelit, pomagają zapobiegać zaparciom i sprzyjają utrzymaniu uczucia sytości dzięki wysokiej zawartości błonnika. Są bogate w potas (wspierający mięśnie, układ nerwowy i ciśnienie krwi), magnez, miedź oraz przeciwutleniacze (polifenole), które chronią komórki przed starzeniem.

Ważna wskazówka: Mimo swoich licznych zalet zdrowotnych, daktyle są produktem dość kalorycznym, dlatego należy spożywać je z umiarem i nie jeść ich w nadmiarze.

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