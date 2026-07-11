Przez lata unikaliśmy tego tłuszczu do smażenia. Dietetycy: „Bije na głowę zwykłe oleje”

Wiele osób jest przekonanych, że oliwa z oliwek nie nadaje się do smażenia i pod wpływem wysokiej temperatury traci swoje dobroczynne właściwości. To przekonanie niejednokrotnie jest też powielane w mediach. W efekcie część osób rezygnuje z używania oliwy do smażenia, wybierając inne tłuszcze, które w ich opinii lepiej znoszą wysoką temperaturę.

Czy można smażyć na oliwie z oliwek?

W rzeczywistości jednak oliwa z oliwek jak najbardziej nadaje się do smażenia. Co więcej, jest jednym z lepszych tłuszczów do tego.

Na początek ustalmy sobie jedno. Punkt dymienia wcale nie jest najważniejszym czynnikiem. Dużo ważniejsza jest odporność na utlenianie i profil kwasów tłuszczowych. Oliwa z oliwek ma wysoką odporność na utlenianie dzięki zawartym w niej przeciwutleniaczom i witaminie E. Ma też niską zawartość izomerów i wolnych kwasów tłuszczowych – powiedział dietetyk Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Dodał, że właśnie dlatego jest ona najlepszym tłuszczem do smażenia.

Zawiera dużo kwasu oleinowego i polifenoli, które zwiększają jej odporność na utlenianie podczas podgrzewania – wyjaśniła w opublikowanym wpisie na Instagramie z kolei dietetyczka Anna Jędrej.

Właściwości oliwy z oliwek

Oliwa z oliwek jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają prawidłową pracę serca i pomagają utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi. Zawiera również przeciwutleniacze, takie jak witamina E i polifenole, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym oraz wspierają organizm w walce z procesami starzenia.

Jedna łyżka oliwy z oliwek każdego dnia może zrobić wiele dobrego dla twojego serca. Między innymi zmniejszyć ryzyko zawałów, poprawić poziom cholesterolu, wspierać wnętrze twoich tętnic poprzez redukcję stanu zapalnego oraz obniżać ciśnienie – powiedziała dietetyczka Wiktoria Kłos.

Dodała przy tym, że związki zawarte w oliwie z oliwek, zwane polifenolami, mogą również pomóc w zmniejszeniu ryzyka udaru oraz rozrzedzaniu krwi, co do pewnego stopnia zapobiega powstawaniu zakrzepów. Ponadto oliwa sprzyja prawidłowemu trawieniu i ułatwia przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witaminy A, D, E i K.

Jaką oliwę wybrać w sklepie?

Najwięcej cennych składników zachowuje oliwa z oliwek extra virgin, pozyskiwana na zimno, bez użycia wysokiej temperatury i środków chemicznych. Wybierając oliwę z oliwek, warto zwrócić uwagę nie tylko na jej jakość, ale również na sposób pakowania. Najlepszym wyborem jest oliwa sprzedawana w ciemnej szklanej butelce, ponieważ szkło nie wchodzi w reakcję z produktem, a ciemne zabarwienie skutecznie chroni oliwę przed działaniem światła. Promienie słoneczne i sztuczne oświetlenie mogą przyspieszać utlenianie tłuszczów, co prowadzi do utraty cennych składników odżywczych oraz pogorszenia smaku i aromatu.

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