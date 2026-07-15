Od jutra 2+1 w Dino dla każdego. Limitów nie ma, ale jest „haczyk”

Najnowsza gazetka sieci obfituje w ciekawe oferty, dzięki którym można odciążyć domowy budżet. Akcje rabatowe startują w środę 15 lipca i obowiązują do wtorku 21 lipca 2026 roku. Sklepowe półki pustoszeją w szybkim tempie, więc musisz się pospieszyć. Zniżki naliczają się przy kasie automatycznie. Nie potrzebujesz żadnej karty lojalnościowej ani specjalnej aplikacji w telefonie, by zaoszczędzić.

Lavazza i Eduscho kilkanaście złotych taniej w Dino

Największym hitem najnowszej gazetki jest kawa ziarnista Lavazza Caffè Crema Infinito. Za jedno kilogramowe opakowanie zapłacisz teraz tylko 69,99 zł, czyli 15 złotych mniej niż zazwyczaj. Sieć „ścięła” również cenę kawy ziarnistej Eduscho Family. Kilogram produktu kosztuje teraz tylko 49,99 zł. Oszczędność jest spora, bo w „normalnych warunkach” na jedną paczkę trzeba wydać 63,99 zł. Jeśli wolisz kawę mieloną, sięgnij po Tchibo Exclusive (250 g). Jedno opakowanie kupisz za 19,99 zamiast 23,99 zł.

Ciekawe oferty na Rio de Brass i Nescafé

Dino zorganizowało również promocję na kawy rozpuszczalne. Cena Nescafé Classic (200 g) „spada” z 36,99 do 2,99. Z kolei Rio de Brass Crema (160 g) kosztuje teraz tylko 15,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch sztuk. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedno opakowanie, nie zaoszczędzisz ani grosza i zapłacisz za nie tyle, co zwykle, czyli 22,79 zł. Błąd przy kompletowaniu zakupów oznacza stratę niemal 7 złotych na jednej sztuce.

Te lody dostaniesz za darmo

„Mała czarna” często smakuje jeszcze lepiej, gdy można dołączyć do niej pyszny deser. Teraz za darmo możesz dostać lody Wypasiony Rożek marki Mlekovita o smaku śmietankowym (150 ml). Wszystko w ramach akcji „2+1 gratis” Standardowa cena jednej sztuki bez promocji wynosi 2,99 zł. Jeśli kupisz od razu trzy przysmaki, za każdy z nich zapłacisz tylko 1,99 zł.

Czytaj też:

Od jutra w Aldi kawa „1+1 gratis”. Bez aplikacji, ale z limitem Czytaj też:

Dietetyczka trafiła na te banany w Biedronce. Działają na wzrok lepiej niż żółte