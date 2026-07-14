Dietetyczka trafiła na te banany w Biedronce. Działają na wzrok lepiej niż żółte

Polacy chętnie sięgają po banany. Zazwyczaj wybierają żółte. Tymczasem inne też zasługują na uwagę. Na ciekawą odmianę tych owoców natrafiła niedawno w Biedronce dietetyczka Paulina Hojdeczko. Nie przeocz ich na następnych zakupach, bo świetnie działają na organizm. Co więcej, mają nad swoimi popularnymi „kuzynami” pewną wyraźną przewagę.

Te banany mogą być lepsze niż żółte

Warto włączyć do diety czerwone banany. Ich barwa nie jest dziełem przypadku. Wynika z obecności antocyjanów. To te same związki, które można znaleźć w aronii czy jagodach, znane z silnego hamowania procesów starzenia komórek. Owoce mają nad swoimi żółtymi „kuzynami” jeszcze jedną wyraźną przewagę. Zwrócił na nią uwagę zespół indyjskich naukowców.

„W czerwonych bananach stwierdzono wysoki poziom karotenoidów (21,0 μg/g świeżej masy), β-karotenu (9,14 μg/g świeżej masy) i α-karotenu (9,32 μg/g świeżej masy) [...]. Poziomy karotenoidów były niższe w dwóch odmianach lokalnych i najniższe w odmianie Cavendish” – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Food Science and Technology” w styczniu 2014 roku.

Warto podkreślić, że Cavendish to jedna z najpopularniejszych odmian żółtych bananów. Te lubiane owoce przegrywają z czerwonymi pod jeszcze jednym względem – wykazują mniejszą zdolność do neutralizowania wolnych rodników, czyli reaktywnych form tlenu odpowiedzialnych między innymi za przyspieszanie procesów starzenia, uszkadzanie komórek czy nasilanie stanów zapalnych. „odmiany MAR [czerwone banany Red Dacca – przyp.red.] (IC50 = 18,09 mg/mL) […] charakteryzowały się wyższą aktywnością zmiatania rodników niż MAC [Cavendish – przyp.red.] (IC50 = 21,84 mg/mL)"– czytamy w pracy nigeryjskich ekspertów opublikowanej w czasopiśmie „Scientifica” w 2016 roku.

Czerwone banany a zdrowie seniorów

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), co u osób po sześćdziesiątym roku życia często prowadzi do problemów z ostrością widzenia. Wspomniany wcześniej beta-karoten to naturalny prekursor witaminy A, niezbędnej dla utrzymania oczu w dobrej kondycji. Z kolei antyoksydanty odgrywają ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, na przykład miażdżycy czy chorób neurologicznych.

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