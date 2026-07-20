Od dziś w Biedronce kawa 80 proc. taniej. „5+5 gratis” i „3+3 gratis”, ale są limity

Biedronka wkracza w nowy tydzień z przytupem i przecenia wiele różnych produktów. Zaoszczędzić można sporo, ale na obniżki mogą liczyć tylko członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy.

Wielkie obniżki cen kawy w Biedronce

Sieć przygotowała świetną promocję na wszystkie kawy Tchibo i Eduscho. Jeśli wrzucisz do koszyka dwa dowolne przecenione produkty, za tańszy z nich zapłacisz 80 procent mniej niż zwykle. Możesz je swobodnie mieszać. Uważaj jednak, bo sieć narzuciła na klientów ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę nabywanych towarów. Limit dzienny to 6 opakowań (w tym 3 z rabatem) na jedno konto lojalnościowe.

Biedronka przeceniła również kawy rozpuszczalne marki Cafe d’Or. Obowiązują tu takie same zasady oraz limity, jak w przypadku Tchibo i Eduscho. Oferty różni jednak wielkość upustu naliczonego przy zakupie. Tym razem obniżka sięga „tylko” 50 procent.

Wolisz kawę ziarnistą? Teraz kilogramowa paczka Cafe d’Or Bilanciato kosztuje jedynie 45,99 zł zamiast 59,99 zł. Limit dzienny – 4 opakowania na jedno konto Moja Biedronka.

Wszystkie opisane promocje na kawę obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc sześć dni. Nie zwlekaj jednak zbyt długo z decyzją o zakupach, by nie przegapić swojej szansy na odciążenie rodzinnego budżetu.

Dodatki do kawy w gratisie

Tylko przez trzy dni (20-22 lipca 2026 roku) Biedronka rozdaje w gratisie biały cukier czterech znanych marek – Diamant, Sweet Family, Polski Cukier oraz Królewski. Jeśli włożysz do koszyka 10 kilogramów produktu, przy kasie zapłacisz tylko za 5 z nich. Wszystko w ramach akcji „5+5 gratis”. Limit dzienny to 10 opakowań na jedno konto lojalnościowe.

Powody do zadowolenia mają również fani latte. Biedronka przygotowała ciekawą ofertę na wszystkie mleka UHT 3,2% w litrowych opakowaniach. To promocja „3+3 gratis”. Możesz sięgnąć po dowolne marki i łączyć je w rozmaite zestawy. Za darmo otrzymasz najtańsze spośród wybranych produktów. Limit dzienny to 12 sztuk (w tym sześć gratis). Promocja na nabiał trwa od 20 do 25 lipca.

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