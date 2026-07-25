Ten gotowy sos zachwycił dietetyczkę. Zero dodatku cukru i żadnych konserwantów

Gotowe sosy pomidorowe zazwyczaj rozczarowują składem. Na ogół zawierają spore ilości cukru i soli, a także zagęstniki i wzmacniacze smaku. Na szczęście w ofercie popularnych sieci handlowych pojawia się coraz więcej produktów, które „przełamują” ten schemat. Na jeden z nich zwróciła uwagę dietetyczka kliniczna Paulina Maj. Specjalistka nie kryła zachwytu, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

Ten gotowy sos pomidorowy to prawdziwa „perełka”

Specjaliści od żywienia rzadko polecają artykuły spożywcze typu „instant”, ale tym razem dietetyczka nie miała wątpliwości, co warto wrzucić do koszyka. Jej uznanie zyskał sos pomidorowy z grillowanymi warzywami marki Mutti. „Ten produkt po prostu mnie zachwycił, bo w kategorii gotowców ze sklepu wypada rewelacyjnie” – podkreśliła ekspertka w udostępnionym materiale.

Spójrz tylko na ten skład. Ponad 57% pulpy pomidorowej, passata z pomidorów i zero dodatku cukru. Do tego oliwa z oliwek i warzywa. Genialny smak – wskazała opisując swojego faworyta.

Ekspertka zwraca uwagę na fakt, że bazą wspomnianego przysmaku są włoskie pomidory Datterino, a jego słodycz pochodzi wyłącznie z naturalnie dojrzewających warzyw. Nie ma tu żadnych wzmacniaczy smaku czy konserwantów. Nie zapominaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – przetwory pomidorowe są świetnym źródłem likopenu, jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Co ważne, wchłania się on znacznie lepiej w towarzystwie tłuszczów, takich jak obecna w tym gotowcu oliwa z oliwek.

Zastosowanie gotowych sosów pomidorowych w kuchni

Taki sos to genialna baza do przygotowania pełnowartościowego obiadu. Wystarczy dorzucić do niego pełnoziarnisty makaron, garść świeżej bazylii i na przykład mozzarellę light lub chude mięso dobrej jakości. Dzięki temu prostemu zabiegowi stworzysz sycące, zdrowe danie.

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