Od dziś 25 zł różnicy na jednej paczce w Dino. Wystarczy spełnić prosty warunek

Promocje na popularne kawy trwają od środy, 30 września, i zakończą się we wtorek, 6 października 2026 roku. Masz więc zaledwie kilka dni, by uzupełnić domowe zapasy przed nadchodzącym weekendem. Co istotne, możesz to zrobić bez okazywania karty lojalnościowej czy instalowania specjalnej aplikacji w telefonie komórkowym. Jest też inna dobra wiadomość. Dino nie narzuciło klientom żadnych limitów, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach określonej akcji rabatowej. Musisz jednak trzymać się sztywno pewnych reguł, bo to właśnie od nich zależy czy i ile zaoszczędzisz.

Markowe kawy ze sporym rabatem w Dino

Dino mocno przeceniło kawę ziarnistą MK Café dostępną w sporych, kilogramowych opakowaniach. Promocja dotyczy dwóch wariantów – Crema oraz Premium. Teraz kosztują 25 złotych mniej niż zazwyczaj – 44,95 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie minimum dwóch paczek. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, zapłacisz przy kasie tyle, co zwykle, czyli 69,99 zł.

Identyczny mechanizm obowiązuje przy promocji na kawę rozpuszczalną Nescafé Crema (200 g). Jej cena „spada” z 39,99 zł na 23,89 zł. Zaoszczędzisz jednak tylko wtedy, gdy weźmiesz z półki co najmniej dwie sztuki za jednym zamachem.

Dallmayr, Prima i „spółka” w świetnej cenie

Nie każda atrakcyjna oferta wymusza na kliencie robienie wielkich zapasów. Sieć pomyślała także o osobach, które preferują zakup pojedynczych opakowań. Za 500 gramów klasycznej, mocnej kawy mielonej Dallmayr Classic zapłacisz 30,99 zł zamiast 37,99 zł. Mniej wydasz również na kultową Primę Finezja sprzedawaną w paczkach o pojemności 750 gramów. W tym przypadku zyskasz ponad 8 złotych (39,99 zł vs 31,95 zł). Powody do radości mają również miłośnicy kawy mielonej Melitta Originals (500 g). Kosztuje 26,99 zł zamiast 29,99 zł.

Inne tanie kawy w Dno

Dino przygotowało również promocję na kawę rozpuszczalną Eduscho Family (50 g). Obniżyło jej cenę z 12,99 zł na 9,99 zł. Na rabat mogą liczyć także fani kawy mielonej Rodzinnej marki Woseba. Za opakowanie o pojemności 80 gramów zapłacisz 4,99 zł, a nie jak dotychczas 5,89 zł.

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