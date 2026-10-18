Nie tylko banany wspierają serce. Ten owoc dostarcza aż 448 mg potasu

Pod grubą, nierówną skórką kryje się owoc, którego smak i konsystencja zmieniają się podczas dojrzewania. Chlebowiec – znany również jako jackfruit – pochodzi prawdopodobnie z Indii. Dziś zyskuje na popularności w wielu rejonach świata. I dobrze, bo ma wiele cennych właściwości. Może wspomóc pracę serca lepiej niż osławione banany, które uchodzą za świetne źródło potasu.

Chlebowiec a praca serca

W 100 g świeżego jackfruita znajduje się nawet 448 mg potasu. Dla porównania taka sama porcja bananów dostarcza około 358 g związku. To składnik potrzebny do prawidłowej pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Jego odpowiednia podaż w diecie, połączona z ograniczeniem nadmiaru sodu, może pomóc w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Chlebowiec dostarcza również witaminy B6. Uczestniczy ona w przemianach homocysteiny. Jej nadmiar w organizmie zaburza pracę układu naczyniowego i uszkadza śródbłonek naczyń. Nierzadko przyspiesza rozwój miażdżycy i sprzyja powstawaniu zakrzepów.

Inne wartości odżywcze owoców chlebowca

Stugramowa porcja świeżego chlebowca obfituje w witaminę C. Dostarcza 18,5 mg kwasu askorbinowego, który działa silnie antyoksydacyjnie, wspiera odporność, biosyntezę kolagenu oraz wchłanianie minerałów. Zawiera też fosfor (39,5 mg), wapń (33,5 mg), magnez (27,0 mg) oraz żelazo (0,8 mg). Ponadto jest bogaty w prozdrowotne fitozwiązki, takie jak karotenoidy, flawonoidy, izoflawony, saponiny i taniny.

Zastosowanie jackfruita w kuchni

Dojrzały jackfruit można zjeść samodzielnie albo dodać do jogurtu, owsianki i sałatki owocowej. Jego słodycz dobrze komponuje się z kwaśniejszymi dodatkami, na przykład limonką. Do potraw wytrawnych wykorzystuje się młody, niedojrzały owoc. Jego włóknista struktura pozwala uzyskać kawałki przypominające szarpane mięso. Po doprawieniu można podać go w tortilli, bułce lub sosie curry. Jackfruit nie zastępuje mięsa pod względem zawartości białka. Dlatego jeśli chcesz dodać go do posiłku, dorzuć też fasolę, ciecierzycę lub tofu.

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