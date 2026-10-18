Dietetyczka wskazała najlepszy makaron. Ma niski indeks glikemiczny i o 112% więcej błonnika

Makaron dla wielu osób jest jednym z ważniejszych elementów jadłospisu. Nic dziwnego, jest sycący i szybki w przygotowaniu, a do tego można podać go na dużo różnych, ciekawych sposobów. Można przygotować go z domowym sosem pomidorowym lub śmietanowym, dodać do zupy czy sałatki. Świetnie sprawdza się zarówno w szybkich obiadach, jak i bardziej wyszukanych daniach.

Dietetyczka poleca ten makaron z niskim IG

Ostatnio popularny stał się makaron z niskim indeksem glikemicznym. Sprawia to, że zawarte w nim węglowodany są trawione i wchłaniane wolniej, dzięki czemu poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo. Jest to ważne, ponieważ pomaga uniknąć gwałtownych skoków cukru i może sprzyjać utrzymaniu stabilnego poziomu energii przez dłuższy czas. Zapewnia on również większe uczucie sytości, co z kolei pomaga kontrolować apetyt

Dietetyczka Martyna Żmuda Trzebiatowska zachęca do kupienia polskiego produktu od makaroniarni „Polmak”. Jego indeks glikemiczny wynosi 38. Dla porównania – klasyczne makarony mają około 55. Co więcej, jak podaje specjalistka, ma on aż o 112 proc. więcej błonnika, a do tego aż 32 proc. więcej białka. Smakuje jak zwykły żółty makaron. Ciekawostką jest to, że jego receptura została stworzona przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Idealny dla osób, które borykają się z zaburzonym metabolizmem węglowodanów. Dla sportowców, dla diabetyków, dla osób z Hashimoto. Dla tych, którzy chcą się po prostu zdrowiej i lepiej odżywiać – powiedziała w opublikowanym nagraniu na Instagramie dietetyczka Martyna Żmuda Trzebiatowska.

O tym pamiętaj

Należy jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Indeks glikemiczny makaronu zależy nie tylko od jego rodzaju, ale też od innych czynników, na które sami mamy między innymi wpływ podczas jego przygotowywania. Makaron ugotowany al dente, czyli lekko twardy i nierozgotowany, jest trawiony wolniej niż makaron mocno rozgotowany, dlatego może powodować wolniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi.

Znaczenie ma również to, z czym w posiłku łączymy taki makaron. Dodatek warzyw, źródeł białka, takich jak mięso, ryby czy rośliny strączkowe, oraz zdrowych tłuszczów może spowolnić trawienie całego posiłku. W konsekwencji pomaga to ograniczyć wahania poziomu cukru.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o makaron z niskim indeksem glikemicznym

Czym jest makaron z niskim indeksem glikemicznym i jak działa?

To makaron, którego zawarte węglowodany są trawione i wchłaniane wolniej przez organizm. Dzięki temu poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo, co zapobiega gwałtownym skokom cukru, pomaga utrzymać stabilny poziom energii oraz zapewnia dłuższe uczucie sytości i lepszą kontrolę apetytu.

Jaki makaron z niskim IG poleca dietetyczka i czym się wyróżnia?

Dietetyczka Martyna Żmuda Trzebiatowska poleca polski makaron marki „Polmak”, stworzony we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Charakteryzuje się on indeksem glikemicznym na poziomie 38 (dla porównania tradycyjny makaron ma około 55), zawiera o 112% więcej błonnika i 32% więcej białka, a przy tym smakuje jak zwykły żółty makaron.

Komu w szczególności zaleca się spożywanie makaronu z niskim IG?

Jest on rekomendowany osobom z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, diabetykom, osobom z chorobą Hashimoto, sportowcom oraz wszystkim, którzy chcą zdrowiej się odżywiać i dbać o stabilny poziom cukru.

Jak prawidłowo przygotować i podawać makaron, aby zachować niski indeks glikemiczny posiłku?

Makaron należy gotować al dente (na lekko twardo), ponieważ rozgotowanie podnosi jego indeks glikemiczny. Ponadto warto łączyć go w posiłku z warzywami, źródłami białka (mięso, ryby, rośliny strączkowe) oraz zdrowymi tłuszczami, co dodatkowo spowalnia trawienie całego dania i ogranicza wahania poziomu glukozy.

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