Nie smażę ani nie gotuję w wodzie. Te jajka robię w miseczce, wychodzą miękkie jak chmurka

Jajecznica, omlet i jajka na miękko to śniadaniowe klasyki, ale możliwości jest znacznie więcej. Dietetyczka kliniczna Anna Sochacka proponuje inne rozwiązanie. Roztrzepaną masę jajeczną przelewa do niewielkiego naczynia i gotuje na parze. Powstaje wtedy potrawa przypominająca wytrawny budyń — delikatna, jednolita i na tyle miękka, że wygodnie je się ją łyżeczką. Nie trzeba niczego przewracać ani pilnować, czy przywiera do patelni.

Jajka gotowane na parze od dietetyczki

Podstawą tego przepisu są jajka i mleko. Anna Sochacka wybiera zazwyczaj nabiał owczy lub kozi owcze. Nadają potrawie charakterystyczny smak. Pierwsze wnosi wyraźną mleczną nutę, drugie jest bardziej tłuste i sprawia, że danie zyskuje bogatszą konsystencję.

Składniki należy połączyć przed przelaniem do miseczki. Dietetyczka zaleca, aby je „dokładnie zblendować do uzyskania jednolitej, lekko napowietrzonej masy”. Nie chodzi jednak o ubijanie sztywnej piany jak na bezę. Wystarczy krótkie miksowanie, dzięki któremu białka, żółtka i mleko utworzą jednolity płyn.

Gotowe jajka najwygodniej podać bezpośrednio w miseczkach. Dzięki temu nie trzeba odwracać naczynia ani ryzykować, że miękka masa rozpadnie się podczas przekładania.

Przepis: Jajka na parze Banalnie prosty posiłek, który rozpływa się w ustach i nie obciąża żołądka. Wymaga zaledwie trzech składników i odrobiny cierpliwości. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 159 w każdej porcji Składniki 3 jajka

200 ml mleka koziego lub owczego

sól do smaku Sposób przygotowania Szykowanie masyWbij jajka do głębokiej miski i wlej odmierzone mleko kozie lub owcze. Dodaj sól kłodawską do smaku, a następnie zblenduj całość na gładką, mocno napowietrzoną masę. Gotowanie na parzePrzelej przygotowany płyn do żaroodpornej miseczki i wstaw ją do garnka do gotowania na parze. Przykryj pokrywką i podgrzewaj na niewielkim ogniu przez 15–20 minut, aż środek całkowicie stężeje.

Puszyste jajka na parze – propozycja podania

Jajka gotowane na parze są łagodne w smaku. Dobrze komponują się ze szczypiorkiem, koperkiem i świeżo mielonym pieprzem. Drobno posiekane suszone pomidory dodają im wyrazistości, a odrobina wędzonej papryki nadaje potrawie lekko dymny aromat. Przy słonych dodatkach warto ograniczyć sól wsypywaną do masy.

Jajka warto podawać w towarzystwie warzyw (ogórka, pomidora itp.). Warzywa wprowadzą chrupkość, która przyjemnie kontrastuje z kremowymi jajkami. Wszystkie dodatki przyszykuj podczas gotowania, żeby śniadanie trafiło na stół jeszcze ciepłe.

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