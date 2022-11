Domowy makaron do rosołu. Najprostszy przepis

Tradycyjny rosół nie może obejść się bez makaronu. Makaron można dodać do pomidorowej i innych zup, ale można też jeść jako danie główne, podany z ulubionym sosem, warzywami, albo owocami w wersji na słodko. W przygotowanie domowego makaronu warto zaangażować dzieci. Zagniatanie ciasta będzie dla nich świetną zabawą. Taki makaron w wielu domach jest nazywany po prostu krajanką, a nasze babcie nie wyobrażały sobie bez niego prawdziwego rosołu.

Jak zrobić dobry makaron

Sekretem jest dobrej jakości mąka pszenna (najlepiej z pszenicy durum) i dobre jajka. Przygotowanie domowego makaronu wymaga cierpliwości, bo chodzi o to, aby dobrze zagnieść ciasto. Tego nie da się przyspieszyć. Są tacy, którzy mówią, że ta czynność ich relaksuje i pozwala pozbyć się złych emocji.

Eksperymentuj z przepisem

Przyjmuje się, że na kilogram mąki można dodać 5-10 jaj. Na tę ilość mąki dodaje się ok. pół szklanki wody, ale można też dodać kilka łyżek oliwy z oliwek. Ale z podstawowym przepisem można eksperymentować. Możesz dodać do makaronu spirulinę lub rozdrobniony szpinak, aby nadać mu zielony kolor. Kurkuma doda charakteru i żółtego koloru. Zamiast części jajek możesz dodać puree z dyni. Sok z buraka zabarwi makaron na różowo (dodaj go zamiast wody).

Czy można przechowywać domowy makaron

Domowy makaron można suszyć i przechowywać. Pokrojony w paski można zwinąć w gniazda, ułożyć na papierze, poczekać aż dobrze wyschnie. Musi być w ciepłym i przewiewnym miejscu. Można wykorzystać do tego piekarnik. Powinien być otwarty, a temperatura suszenia to ok. 40 stopni Celsjusza. Taki makaron można przechowywać w szczelnych pojemnikach, a potem wykorzystać jak kupny: wrzucić na osolony wrzątek i gotować kilka minut.

Przepis: Domowy makaron Domowy makaron jest idealnym dodatkiem do zup. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 4 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g mąki pszennej

4 jaja

1/4 szklanki wody

pół łyżeczki soli Sposób przygotowania Uszykuj składnikiMąkę przesiej, usyp na stolnicy kopczyk i dłońmi zrób w nim miejsce na wbicie jaj. Wbij jajka, dodaj szczyptę soli, wlej wodę. Zagnieć ciastoWymieszaj składniki. Najpierw możesz użyć do tego widelca lub noża, zagarniając wszystko do środka. Potem ugniataj ciasto rękami, aż będzie gładkie i sprężyste. Tu potrzeba cierpliwości. Może to trwać nawet 20-30 minut. Odstaw ciasto zawinięte folią spożywczą lub przykryte lnianą ściereczką na co najmniej pół godziny, aby odpoczęło. Ugotuj makaronDziel ciasto na mniejsze kawałki i rozwałkuj na cienkie placki. Zawijaj je jak naleśniki i krój w poprzek w paski. Możesz też wykorzystać maszynkę do robienia makaronu. Makaron wrzucaj do osolonego wrzątku i gotuj 3-4 minuty. Mieszaj drewnianą łyżką, aby kluski się nie posklejały.

