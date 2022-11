To najzdrowsza wersja jajecznicy. Jak zrobić jajecznicę na parze?

Unikasz smażonych potraw, jesteś na diecie lekkostrawnej albo chcesz przygotować jajecznicę dla małego dziecka? Zrób jajecznicę na parze! To bardzo proste i nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych kuchennych urządzeń. Wystarczy garnek i metalowa miska. A do samej jajecznicy: tylko jajka i sól.

Jak zrobić jajecznicę na parze?

W garnku zagotuj wodę. Miska, którą chcesz wykorzystać, powinna wejść w garnek i oprzeć się na jego brzegach. W drugim naczyniu rozkłóć (wymieszaj) jajka z odrobiną soli. Wylej do miski ustawionej na garnku. Gotuj nawet kilkanaście minut, co jakiś czas mieszając jajka w misce, aż się równomiernie zetną.

Taka jajecznica jest wyjątkowo delikatna, ale – to ważne – wcale nie jest mdła. Doskonale w niej czuć smak samych jajek. Jeśli robisz jajecznicę na parze, warto wybrać dobrej jakości jaja – najlepiej ekologiczne, albo przynajmniej od kur z wolnego wybiegu.

Jak podać jajecznicę na parze?

Jajecznicę na parze podawaj dokładnie tak samo, jak zwykłą jajecznicę smażoną na maśle czy oliwie. Będzie świetnie smakować w towarzystwie pszennych bułek śniadaniowych, ciemnego chleba czy grzanek. Jajecznicę możesz posypać posiekanym drobno szczypiorkiem lub udekorować rukolą. Oczywiście świetnie smakuje doprawiona świeżo zmielonym pieprzem.

Jajecznicę możesz podawać na wiele sposobów: na kanapkach (np. razem z awokado i świeżym ogórkiem) albo jako oryginalne nadzienie do wydrążonych z nasion pomidorków koktajlowych. Jeśli to jajecznica dla osoby na diecie lekkostrawnej, podaj ją z delikatnym białym pieczywem.

