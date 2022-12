Piernik z dodatkiem... pomidorów. To hit na świąteczny stół

Piernik pomidorowy i samo ciasto pomidorowe stało się w Polsce niezwykle popularne dzięki Marcie Dymek, autorce bloga Jadłonomia i kulinarnych książek o kuchni wegańskiej. Jak sama pisała, ciasta z pomidorów okazały się hitem wśród przepisów na wegańskie słodkości. Nic dziwnego – piernik pomidorowy smakuje obłędnie, a do tego poradzi sobie z nim nawet ktoś, kto nigdy nie piekł żadnego ciasta. To świetna opcja dla zabieganych – to ciasto robi się błyskawicznie i bez zbędnego bałaganu w kuchni.

Piernik pomidorowy ma jeszcze jedną zaletę – zabawa przy stole bywa przednia, kiedy zadasz gościom pytanie: „a zgadnijcie, jakie warzywo jest w tym cieście?”

Jakie pomidory dodać do piernika?

Pomidory krojone w puszce i żadne inne – tylko z takich wyjdzie piernik. Warto też odmierzyć ich objętość szklanką (puszka zwykle jest większa). Pomidory sprawiają, że piernik jest nie tylko wilgotny, ale też pięknie rośnie. Soda oczyszczona, która spulchnia ciasto, intensywnie reaguje z kwaśnymi składnikami. Marta Dymek podając przepis na pomidorowy piernik, dała czytelnikom bloga jeszcze jedną ważną radę: „To ciasto zawsze się udaje i bardzo pięknie wyrasta – dlatego nie należy nakładać go za dużo do keksówki, wystarczy, aby ciasto sięgało do połowy wysokości. Jeśli ciasto przekroczy ¾ wysokości może mieć kłopoty z wyrastaniem i powstanie zakalec”– podkreśliła.

Jak podać pomidorowy piernik?

My proponujemy polać piernik czekoladą i udekorować bakaliami, ale tak naprawdę możesz tu wykorzystać dowolne dodatki: lukier, białą czekoladę albo zwykły cukier puder. Pomidorowy piernik można też przeciąć na pół i przełożyć dżemem lub powidłami śliwkowymi.

Przepis: Prosty piernik z dodatkiem pomidorów Idealnie wilgotny i smaczny piernik pomidorowy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 10 Składniki 1 szklanka krojonych pomidorów z puszki

1 banan

½ szklanki oleju rzepakowego

½ szklanki cukru

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżki przyprawy do piernika

1 łyżka kakao

1 łyżeczka sody

½ łyżeczki proszku do pieczenia

spora szczypta soli Sposób przygotowania Zblenduj mokre składniki, wymieszaj sucheZmiksuj pomidory, banana, olej i cukier na gładką masę. Pozostałe suche składniki wymieszaj dobrze w osobnej misce. Upiecz ciastoPołącz mokre składniki z suchymi mieszając je szpatułką. Napełnij foremki (najlepiej keksówki) do połowy ciastem. Piecz ok. 45 minut w temperaturze 180 st. Celsjusza.

