Co zrobić, żeby sernik był lekki i puszysty? Znamy prosty trik, żeby nie rozpadał się przy krojeniu

Sernik to zdrowe ciasto. Jego głównym składnikiem jest twaróg, który stanowi dobre źródło wapnia, a także witamin A i D, pomocnych w zachowaniu dobrej kondycji układu kostnego oraz wzroku. Do przygotowania dobrego sernika wystarczy użyć wysokiej jakości twarogu, jajka i cukier. Do tego dodać masło lub śmietankę. Przepis można udoskonalić, dodając bakalie, które sprawią, że aromat ciasta będzie wyjątkowy.

Ważny jest rodzaj sera

Stare przepisy opierają się o tradycyjny biały ser mielony w domu. Dziś bez problemu można kupić też gotowy twaróg w pudełku. Dostępne są również inne gatunki białego sera np. mascarpone czy ricotta. Ich użycie sprawi one, że sernik zyska unikalną konsystencję i smak.

Sernik lekki jak puch

O tym, czy sernik jest lekki jak puch, decyduje rodzaj cukru, jaki użyjecie. Aby uzyskać ten efekt, należy zamiast zwykłego cukru, dodać cukier żelujący. Taki, jak zazwyczaj jest używany podczas robienia różnych przetworów: dżemów i konfitur. W zależności od rodzaju cukru, jakiego dodacie do sernika, jego smak będzie nieco inny. Na przykład sernik z dodatkiem cukru kokosowego będzie miał czekoladowo-karmelowy kolor i delikatny kokosowy posmak – wskazują kulinarni eksperci.

Nóż w wodzie

Jeśli obawiasz się, że upieczony przez ciebie sernik może rozpaść się przy krojeniu, wypróbuj ten sprawdzony sposób. Przed pokrojeniem ciasta na kawałki – zamocz nóż w gorącej wodzie, a następnie wytrzyj go ściereczką i zacznij kroić sernik. Jeśli kawałki sernika nadal przyklejają się do noża, powtórnie zanurz nóż we wrzątku. Ten zabieg sprawi, że ciasto będzie miało równe brzegi i będzie pięknie prezentować się na talerzyku.

Wypróbuj przepis na delikatny, puszysty sernik

