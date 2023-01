Energetyczny koktajl imbirowo-kurkumowy. Jak go zrobić?

Ten koktajl to bomba witamin i cennych składników w sezonie infekcji, ale ten napój wypity o poranku daje też mnóstwo energii. Jest też doskonałym rozwiązaniem dla osób, które mają problem z jedzeniem śniadania – będzie dobrą i zdrową alternatywą dla porannego posiłku. Porcja takiego koktajlu (100 g) zawiera ok. 300-350 kalorii, jest źródłem m.in. witamin C i A, oraz wapnia i żelaza.

Jak zrobić złote smoothie z imbirem i kurkumą?

Bazowy przepis jest bardzo prosty. Zmiksuj w blenderze mango, banana, kawałki pomarańczy, łyżeczkę świeżego imbiru (startego) i łyżeczkę świeżej kurkumy (startej). Bazą może być mleko roślinne, np. migdałowe – około półtorej szklanki, ale to od ciebie zależy, jak gęste smoothie lubisz i tę ilość możesz regulować wg własnych potrzeb. Jeśli lubisz bardzo gęste smoothie, możesz dodać jogurt naturalny.

Słodycz napojowi daje banan i dojrzałe mango, ale możesz też dodać odrobinę cynamonu i łyżeczkę miodu, jeśli preferujesz słodsze smaki. Do zrobienia smoothie można wykorzystać także mrożone owoce.

Dlaczego warto sięgać po imbir i kurkumę?

Te dwa składniki mają nieoceniony wpływ na organizm. Rozgrzewają (co czuć niemal od razu po ich zjedzeniu), przyspieszają trawienie i wspomagają metabolizm, ale przede wszystkim posiadają właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwutleniające. W zimowym sezonie infekcji to połączenie wręcz idealne. Warto też dodać, że obie przyprawy pomagają regulować ciśnienie krwi i działają przeciwnowotworowo.

