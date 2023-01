Jak zrobić domowe rurki z kremem? Nie trzeba mieć specjalnych foremek

Chrupiące i pełne lekkiego, kremowego nadzienia – takie są idealne rurki z kremem. Domowe rurki z kremem można zrobić z gotowego ciasta francuskiego.

Jak zrobić rurki z ciasta francuskiego?

Gotowe ciasto francuskie trzeba pokroić na paski o szerokości 2-3 centymetrów. Do krojenia można użyć noża do pizzy lub ozdobnego radełka. Jeśli masz foremki do rurek lub rożków – owijaj foremki ciastem, lekko na zakładkę.

Jeśli nie masz foremek – nic straconego, można je zrobić domowym sposobem. Potrzebny jest papier i folia aluminiowa. Kartki papieru wielkości A4 (może to być np. blok techniczny) przetnij na pół i każdą zwiń w kształt rurki. Następnie każdą papierową rurkę owiń folią aluminiową i tak przygotowane owijaj ciastem.

Przed włożeniem do piekarnika posmaruj rurki rozmąconym jajkiem i posyp cukrem (może to być cukier trzcinowy). Piecz w temperaturze wskazanej na opakowaniu ciasta przez ok. 10-15 minut (rurki powinny być upieczone na złoto).

Jak nadziewać rurki z ciasta francuskiego?

Jeszcze ciepłe rurki zdejmij z form i odłóż do ostygnięcia. Klasyczne rurki najlepiej nadziewać bitą śmietaną (ubij śmietankę kremówkę, możesz dodać do niej odrobinę cukru pudru, ale nie jest to konieczne – sama w sobie jest delikatnie słodka). To najprostsza wersja rurek, ale można tu puścić wodze fantazji i nadziać rurki innym ulubionym kremem (budyniowym, czekoladowym czy lemon curd), a same rurki udekorować lukrem, czekoladą, posypać orzechami, wiórkami czy kolorowymi posypkami cukrowymi. Możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia.

Rurki z kremem polecają kulinarni blogerzy

Gotowe ciasto francuskie chętnie wykorzystują do słodkich wypieków kulinarni blogerzy. Rurki z kremem (w wersji z kremem budyniowym i kremem z serkiem mascarpone) zaproponowała Monika znana w sieci jako @fit_grubba. O rurkach z ciasta francuskiego pisze: „Ten przepis warto przypominać, bo jest przepysznie! (....) Troszkę w oszukany sposób, ale uwierzcie na słowo... to jest pyszne!”

instagramCzytaj też:

Ciasto red velvet. Sprawdzony przepis na amerykański przebójCzytaj też:

Przepis na ciasto z... gotowanych pomarańczy. Przepyszne i bezglutenowe!