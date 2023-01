Szybkie, proste i dobre. Przepis na koperty z ciasta francuskiego z mozzarellą i pieczarkami

Ciasto francuskie zawsze dobrze mieć w lodówce. To sposób na niespodziewanych gości i zrobienie imprezowej przekąski w pół godziny, ale też wiele możliwości na przygotowanie pysznych przekąsek dla całej rodziny. Dziś proponujemy koperty z ciasta francuskiego z pieczarkami, serem mozzarella i warzywami.

Jak zrobić koperty z ciasta francuskiego?

Najprościej ciasto pokroić na równe kwadraty i po nałożeniu składników do środka złączyć ze sobą dwa przeciwległe rogi. Ważne, aby je dobrze skleić, bo inaczej mogą się rozejść w czasie pieczenia. W wersji dla tych, którzy lubią się bardziej „pobawić”, miejsce łączenia można zakryć kawałkiem ciasta wyciętym w dowolny, niewielki kształt (np. serduszko lub romb). Taki dodatkowy element najlepiej dodatkowo przykleić smarując ciasto rozmąconym jajkiem.

Co dodać do kopert z ciasta francuskiego?

Koniecznie wypróbuj nasz przepis na koperty z mozzarellą, pieczarkami, czerwoną cebulą i czerwoną papryką. To połączenie jest wyjątkowo smaczne, ale też efektowne, jeśli chodzi o wygląd przekąski. To jednak nie jest jedyna opcja, bo można tu puścić wodze fantazji, dodać ulubione składniki lub wykorzystać to, co akurat jest w lodówce. Może to być np. ser feta lub dowolny żółty ser, pomidorki koktajlowe (najlepiej przekroić je na połówki), liście szpinaku czy rukoli, pomidory suszone, kapary, oliwki (czarne lub zielone), grzyby shimeji (coraz częściej dostępne w marketach obok pieczarek) i cukinia. Koperty można doprawić tylko solą i pieprzem, ale można też wykorzystać ulubione zioła: np. rozmaryn, bazylię czy oregano.

Przepis: Koperty z ciasta francuskiego z pieczarkami Szybka przekąska z pieczarkami, warzywami i serem mozzarella Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 8 Składniki opakowanie ciasta francuskiego

ser mozzarella

4-5 pieczarek

czerwona cebula

czerwona papryka

jajko i łyżka mleka

sól, pieprz Sposób przygotowania Uszykuj składnikiCiasto francuskie pokrój na równe kwadraty. Pieczarki, cebulę, paprykę i ser mozzarella pokrój na plastry lub niewielkie kawałki. Zrób koperty z ciastaKażdy kwadrat ciasta posmaruj jajkiem rozbełtanym z mlekiem. Na to układaj pieczarki, cebulę, ser i paprykę dopraw solą i pieprzem. Połącz ze sobą dwa przeciwległe rogi każdego kwadratu (jak na zdjęciu). Posmaruj z wierzchu resztą jajka. Upiecz ciastoPiecz koperty zgodnie z zaleceniami na opakowaniu ciasta francuskiego (zwykle ok. 20-25 minut).

