Jak zrobić pizzę bez ciasta? Zaskakujący pomysł na szybkie i sycące danie

Pizzę bez ciasta można nazwać inaczej pizzą mieszaną, shake pizzą, a jeśli ktoś bardzo upiera się przy odpowiednim nazewnictwie – niech to danie będzie dla niego zapiekanką a'la pizza. Najważniejsze, że niczego nie trzeba tu wyrabiać, czekać aż wyrośnie, a pizzę bez ciasta robi się dosłownie w pół godziny (ostrzegamy, że danie jeszcze szybciej znika z talerzy).

Jak zrobić pizzę bez ciasta?

Wszystkie składniki trzeba dobrze wymieszać w dużej misce. Sekretem jest dodatek jajek i serów, które je połączą podczas pieczenia. To danie, z którym można eksperymentować i dodać do niego to, co akurat jest w lodówce.

Przykładowe składniki na blaszkę pizzy bez ciasta:

100 g pieczarek,

100 g salami lub szynki,

2 pomidory,

1 czerwona papryka,

1 cebula,

kukurydza z puszki,

250 g tartego sera żółtego,

4 jajka,

180 g mąki,

30 g mielonych migdałów,

300 g serka wiejskiego,

2 łyżeczki soli, zioła do smaku (np. przyprawa do pizzy lub włoska mieszanka ziół).

Jak zrobić pizzę? Wystarczy, że pokroisz warzywa i wędlinę i wszystkie składniki dokładnie wymieszasz w jednej misce. Potem wyłóż masę płasko na blachę i piecz ok. 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Jeśli chcesz, przed włożeniem do piekarnika możesz ułożyć na wierzchu pizzy dodatkowe plasterki sera, pomidorki koktajlowe, listki rukoli czy szpinaku.

Co jeszcze można dodać do pizzy bez ciasta?

Tak naprawdę jest tu pełna dowolność i po prostu postaw na swoje ulubione dodatki lub to, czego akurat nie chcesz zmarnować. Doskonale sprawdzą się tu np. cukinia, brokuły, oliwki, kapary, liście szpinaku, seler naciowy, kurczak czy wędzony łosoś. Zamiast serka wiejskiego możesz dodać ser feta (w tym przypadku ostrożniej z soleniem) lub kawałki mozzarelli. Jednym słowem: pełna dowolność!

Pizzę bez ciasta najlepiej podawać od razu, można ją kroić na kawałki jak tradycyjną pizzę. Można jeść samą lub w towarzystwie ulubionego sosu albo ketchupu.

Czytaj też:

Najlepsze pieczone ziemniaki. Wypróbuj szwedzki przepis na to danieCzytaj też:

Pizza, czekolada, chleb czy zupa ze świerszcza? Już niebawem to możliwe