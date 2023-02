Jak zrobić zupę z serków topionych? Prosty przepis na zupę serową

Jeśli masz w domu gotowy bulion, przyrządzenie zupy serowej zajmie ci nie więcej, niż pół godziny. Świetnie sprawdzi się tu bulion warzywny, ale można też wykorzystać buliony mięsne, np. drobiowy.

Jaki serek topiony dodać do zupy?

Podstawowy przepis bazuje na klasycznym serku śmietankowym. Ale śmiało możesz dodać do zupy inne serki – według własnego uznania. To mogą być serki z szynką, ziołami czy pieczarkami. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Jeśli zależy ci na dodatkowym smaku, możesz go także uzyskać samodzielnie – dodając do zmiksowanej już zupy przesmażoną szynkę czy pieczarki i gotując wszystko jeszcze chwilę.

Jeśli zależy ci na wyrazistym serowym smaku zupy, możesz – oprócz serków topionych – dodać do niej także inne sery. Dobrym wyborem będzie ser z niebieską pleśnią albo aromatyczny parmezan. Przy podanych w przepisie proporcjach zastąp innym serem 50-100 g serka topionego.

Do jakich zup można dodawać serek topiony?

Serek topiony może być bazą zupy serowej, ale też dodatkiem do innych zup. Serek zagęszcza zupę, zabiela, dodaje jej kremowości i delikatnego smaku. Wielu domowych kucharzy nie wyobraża sobie bez tego dodatku zupy pieczarkowej. Ale serki topione można też dodać do tradycyjnej pomidorówki, pasują też do zupy jarzynowej, grzybowej czy brokułowej.

Jak podawać zupę z serków topionych?

Zupa serowa najlepiej smakuje z chrupiącymi grzankami. Możesz ją też podać z kawałkiem świeżej bagietki czosnkowej. Zupę przed podaniem można posypać tartym serem, natką pietruszki lub szczypiorkiem.

Przepis: Zupa z serków topionych Sycąca zupa na bazie buliony i serka topionego. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 3 Składniki 500 ml dowolnego bulionu

300 g śmietankowego serka topionego

1-2 cebule

3 ząbki czosnku

łyżka oliwy

pieprz kolorowy

grzanki i natka pietruszki do podania Sposób przygotowania Podsmaż cebulę i czosnekPosiekaj cebulę i czosnek. Na dnie garnka rozgrzej oliwę i smaż cebulkę, aż się zeszkli. Dodaj czosnek i smaż jeszcze chwilę, mieszając wszystko. Zrób zupęPodsmażone cebulkę i czosnek zalej bulionem i zagotuj. Wrzuć serki topione i mieszaj, aż się rozpuszczą. Na koniec zmiksuj blenderem zupę na gładki krem. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem. Podawaj z grzankami i natką pietruszki.

