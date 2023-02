Jak zrobić pączki z ziemniaków? Oto najlepsze przepisy na wegańskie pączki

Produkty wegańskie nie mogą zawierać żadnych odzwierzęcych produktów. W przypadku pączków wykluczone są jaja, mleko, masło i smalec. Wegańskie pączki to także idealne rozwiązanie nie tylko dla osób na diecie roślinnej, ale też dla tych, którzy mają nietolerancje pokarmowe (np. na laktozę).

Każdego roku kulinarni blogerzy specjalizujący się w kuchni roślinnej proponują przepisy na wegańskie pączki – my wybraliśmy naszym zdaniem te najlepsze i najciekawsze.

Klasyk kuchni staropolskiej, czyli pączki z ziemniaków

Pączki wegańskie to współczesny wymysł? Nic bardziej mylnego! Marta Dymek, autorka jednego z najpopularniejszych blogów poświęconych kuchni roślinnej, często odnosi się w swoich przepisach do polskich tradycji kulinarnych, także tych współcześnie zapomnianych. Marta Dymek zwraca uwagę, że zastępowanie drogich jaj innymi produktami nie jest niczym nowym. W pączkach jaja można zastąpić właśnie ziemniakami, a pączki ziemniaczane, jak podkreśla blogerka i autorka książek kulinarnych, były bardzo popularne w 19 wieku. „Dzięki ziemniaczanemu puree pączki bardzo szybko i mocno wyrastają; ciasto jest zwarte i elastyczne; skórka chrupiąca i smaczniejsza oraz dodatkowo miąższ dłużej zachowuje świeżość. Czas wrócić do korzeni i upiec takie na nadchodzący Tłusty Czwartek!”– zachęca na blogu. Sprawdź: Przepis Marty Dymek na pączki ziemniaczane.

Pączki serowe bez... sera? Jest na to sposób!

Ida Kulawik, autorka bloga Veganbanda, dzieli się przepisem na wegańskie minipączki serowe. To doskonała opcja miedzy innymi dla rodziców dzieci, które są uczulone na laktozę. W tym przepisie tradycyjny twarożek jest zastąpiony przez tofu. Pączusie są miękkie, robi się je bardzo łatwo i szybko (jak podaje Ida Kulawik – wystarczy niecałe pół godziny). Sprawdź: Przepis Idy Kulawik na minipączki serowe z tofu.

Pączki idealne, czyli pączki z... glutem

Przepis, który podaje Małgorzata Harbuz, dietetyczka i autorka bloga Dobre Zielsko to pączki w najbardziej tradycyjnym wydaniu, na mące pszennej i drożdżach, koniecznie smażone w głębokim tłuszczu. To z pewnością nie są pączki w wersji fit, ale przecież Tłusty Czwartek to nie czas na myślenie o kaloriach.

Małgorzata Harbuz proponuje zastąpić jajka „glutem z siemienia lnianego”. To prosty i dość często wykorzystywany w wegańskich przepisach zamiennik jajek (Małgorzata Harbuz opisuje, jak go przygotować). Pączki z tego przepisu są nie do odróżnienia od pączków z tradycyjnych przepisów. Sprawdź: Przepis Małgorzaty Harbuz na pączki idealne.

A gdyby tak zrobić pączki z buraków?

Paweł Ochman, kucharz, fotograf i autor bloga Veganon, lubi zaskakiwać oryginalnymi rozwiązaniami. Z pączkami nie mogło być inaczej. Jedna z jego propozycji na Tłusty Czwartek to donuty z burakami. I co zapewne ucieszy tych, co jednak nie chcą (lub nie mogą) zjeść nic smażonego, to pączki pieczone. Jak zachęca Paweł Ochman: „Pączki czy donaty kojarzą się z tłustym czwartkiem. Spokojnie. Te wykonane z buraków w czekoladowej oprawie nie mają tyle kalorii. Nie ociekają tłuszczem, bo są pieczone. Oczywiście jest dodatek olejowy, ale nie w tonowych ilościach”. Sprawdź: Przepis Pawła Ochmana na pieczone pączki czekoladowe z burakami.

Krzywe pączki z dodatkiem dyni

Dlaczego krzywe? Bo Alicja Rokicka, autorka bloga Wegan nerd, uważa, że przygotowanie pączków nie jest wcale dziecinnie proste i nie należy przejmować się tym, jeśli te domowe nie będą tak idealne, jak te kupne. A piękne i wymuskane zdjęciach na kulinarnych blogach nie powinny nikogo wpędzać w kompleksy i zniechęcać do kulinarnych prób. Na dowód zaprezentowała zdjęcie własnych, "krzywych" pączków.

„Pączki są trudne. Poważnie. Nie mam jakiegoś szczególnie wielkiego doświadczenia w pączkach. Ale chciałam w tym roku je usmażyć. Wyszły tak cudaczne, że na początku było mi wstyd. Blogi kulinarne i myślę, że nawet mój, pokazują jedzenie w pięknej oprawie (...) Ale co jeśli to Twoje jedzenie jakoś tak nie idzie w parze z założoną estetyką? Przecież pączki są piękne! Okrąglutkie, rumiane, z jasną obwódką. Lepią się do palców od muślinowego słodkiego lukru. To przecież takie proste! Nie w moim przypadku. Pączki wyszły takie, baaardzo domowe. Krzywe, trochę jajowate, każdy o różnej wielkości. Babcia mówiła, że są śliczne i że zdjęcie im się należy. Tak więc są na blogu” – opisuje. W jej przepisie do ciasta na pączki dodaje się puree z dyni (ono nadaje też pączkom charakterystyczny, pomarańczowożółty kolor). Sprawdź: Przepis Alicji Rokickiej na krzywe pączki z dyni.

