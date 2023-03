Ziemniaki nie muszą być nudne! Jak zrobić zielone puree?

Zielone warzywa to m.in. cenne źródło witamin (przede wszystkim A, C oraz witamin z grupy B), żelaza i błonnika. Warto je każdego dnia mieć na talerzu, a jeden ze sposobów to dodanie ich do ziemniaczanego puree.

Puree z groszkiem, brokułami i brukselką

Zielony groszek, brokuły czy brukselka to idealne dodatki do puree ziemniaczanego. Tu można przyjąć bardzo prostą zasadę: tyle samo ziemniaków, co zielonego warzywa. Np. na 250 g ziemniaków, będzie to 250 g brokułów, groszku lub brukselki. Do puree warto również dodać mleko lub jego roślinny odpowiednik (ok. 50 ml na 500 g) oraz masło lub oliwę (łyżka na 500 g).

RADA: zielone warzywa można ze sobą łączyć. To oznacza, że możesz jednocześnie dodać do ziemniaków groszek, brukselkę i brokuły w odpowiednich proporcjach.

Zielone puree ze szpinakiem

Szpinak nada puree ziemniaczanemu wyjątkowo intensywnego, zielonego koloru. Są dwa sposoby na szpinak w ziemniakach. Możesz wykorzystać mrożony, rozdrobniony już szpinak – najpierw duś go chwilkę na patelni z czosnkiem i odrobiną masła lub oliwy, a potem dodaj do ziemniaków. Możesz też wykorzystać świeży szpinak. I albo dodać do ziemniaków surowe liście i zmiksować z gorącym puree na gładko, albo najpierw dusić szpinak z czosnkiem i masłem na patelni (tak, jak mrożony).

Zielone puree z ziołami

Świeże zioła zawsze będą dobrym dodatkiem do puree z ziemniaków. Klasyki to natka pietruszki oraz koperek. Ale to nie są jedyne możliwości. Puree z ziemniaków doskonale połączy się z zielonym pesto. Może to być zarówno tradycyjne pesto z bazylii, ale też dowolne inne zielone pesto – np. pesto pietruszkowe albo pesto z liści rzodkiewki.

Nie bój się łączyć zielonych składników w puree ziemniaczanym i tworzyć własne kompozycje. Może to być. np. brukselka i koperek, brokuły i pesto bazyliowe albo szpinak z groszkiem i pietruszką. Możliwości jest wiele!

