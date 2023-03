Sezon na czosnek niedźwiedzi. Wypróbuj najlepszy przepis na pesto z czosnku niedźwiedziego

Czosnek niedźwiedzi najlepiej zbierać na koniec marca i przez cały kwiecień (w różnych regionach kraju połacie aromatycznych liści pojawiają się w różnym czasie). Jadalne są zarówno liście, jak i kwiaty. WAŻNE: czosnek niedźwiedzi w Polsce jest objęty częściową ochroną i nie wszędzie można go zbierać. Aby rozwiać wątpliwości, zadzwoń do miejscowego nadleśnictwa i zapytaj jak wygląda sytuacja na twoim terenie. Można za to do woli wykorzystywać czosnek niedźwiedzi, który rośnie w ogródkach i na działkach.

Dlaczego warto jeść czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi wzmacnia odporność i jest uznawany za naturalny antybiotyk. Działa bakteriobójczo, pomaga regulować ciśnienie krwi i pobudza trawienie. Najcenniejsze składniki ma ten zebrany wcześnie, zanim roślina zakwitnie. Lasy Państwowe w publikacji na temat czosnku niedźwiedziego cytują mieszkającą w Beskidzie Niskim Jolanta Miklar, ekologiczną plantatorkę, znawczynię ziół, z wykształcenia farmaceutkę, która mówi o wyjątkowych właściwościach tej rośliny.

"Pokrojone listki są doskonałym dodatkiem do kanapek, zup i sałatek. Na zimę można je mrozić lub suszyć. Czosnek zawiera wiele substancji czynnych, m.in. olejki eteryczne. Najważniejszym składnikiem jest siarka aktywna, pobudzająca enzymy odpowiedzialne za odtruwanie organizmu z metali ciężkich, chemikaliów, pestycydów i związków toksycznych. Ta roślina jest wyjątkowo bogata w siarkę – czosnek pospolity ma jej 1,7 g w 100 g masy, niedźwiedzi aż 7,8 g! W niedźwiedzim znajduje się dużo przeciwutleniaczy niwelujących w organizmie wolne rodniki powodujące m.in. nowotwory" – mówi Jolanta Miklar.

Jak zrobić pesto z czosnku niedźwiedziego?

Pesto z czosnku niedźwiedziego przyrządza się dokładnie tak, jak tradycyjne włoskie pesto z bazylii – i taki przepis my podajemy. Ale jeśli chcesz wykorzystać lokalne składniki, zamień orzechy piniowe na włoskie, a oliwę z oliwek na dobrej jakości olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia. W wersji wege możesz pominąć dodatek parmezanu (dodaj wtedy więcej orzechów) albo zastąpić go płatkami drożdżowymi.

Pesto z czosnku niedźwiedziego przechowuj w czystym słoiku w lodówce (do 5 dni). Smaruj nim kanapki, kładź na grzanki, dodawaj do ziemniaków, mięs i past warzywnych.

Przepis: Pesto z czosnku niedźwiedziego Domowe pesto z liści czosnku niedźwiedziego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki pęczek czosnku niedźwiedziego

50 g orzechów piniowych

50 g parmezanu

75 ml oliwy z oliwek

sól (niecałe pół łyżeczki) Sposób przygotowania Przygotuj składnikiLiście czosnku umyj, osusz i posiekaj na mniejsze kawałki. Ser zetrzyj, orzechy upraż na suchej patelni. Przygotuj pestoZmiksuj wszystkie składniki w blenderze. Pesto przechowuj do 5 dni w lodówce.

