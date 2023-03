Chcesz obniżyć cholesterol? Zrezygnuj z tych 4 produktów

Jak wskazują eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, dieta ma istotny wpływ zarówno na profilaktykę, jak i leczenie wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Około 70 proc. cholesterolu produkowane jest w wątrobie, reszta pochodzi z dostarczanej do organizmu żywności. Cholesterol jest niezbędny do prawidłowej jego pracy, jednak nadmiar jednej z jego frakcji tzw. „złego” cholesterolu LDL jest niebezpieczny dla zdrowia. Zbyt wysoki poziom. „złego” cholesterolu prowadzi do poważnej choroby, jaką jest miażdżyca. Jej konsekwencją są: zawały serca i udary mózgu.

Jak zbić „zły” cholesterol dietą?

Pierwszym krokiem przy problemach z wysokim cholesterolem jest rezygnacja w diecie z produktów o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych. Dietetycy zalecają, żeby na początku zrezygnować z czterech grup produktów, takich jak:

czerwone mięso (zwłaszcza tłuste),

(zwłaszcza tłuste), produkty mięsne (podroby, ale też, pasztety, wędliny, kiełbasy, parówki),

(podroby, ale też, pasztety, wędliny, kiełbasy, parówki), tłuste produkty mleczne (tłusta śmietana, tłuste przetwory mleczne, pełnotłuste sery, m.in. żółte, pleśniowe, topione),

(tłusta śmietana, tłuste przetwory mleczne, pełnotłuste sery, m.in. żółte, pleśniowe, topione), słodkie i słone wypieki.

Ile czerwonego mięsa i jego pochodnych można jeść tygodniowo?

Czerwone mięso stanowi główne źródło kwasów tłuszczowych nasyconych. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, ich zawartość w diecie nie powinna przekraczać 10 proc. energii pochodzącej z tłuszczów. Jak wskazują badania, każdy dodatkowy 1 procent energii pochodzącej z tłuszczów nasyconych może przyczynić się do wzrostu poziomu cholesterolu o 0,8-1,6 mg/dl. Eksperci zalecają, żeby wyeliminować z diety lub ograniczyć ilość spożywanego mięsa i jego pochodnych do 350 do 500 g tygodniowo.

Regularne ćwiczenia i spacery a walka z wysokim poziomem cholesterolu

Lekarze powtarzają do znudzenia, że ruch i ćwiczenia fizyczne są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Okazuje się, że wpływają nie tylko na jego kondycję, ale również obniżają poziom „złego” cholesterolu (LDL), a podnoszą poziom dobrego (HDL). Jeśli trudno ci zmobilizować się do ćwiczeń, zacznij od zwykłych spacerów. Spacerować trzeba minimum 30 minut każdego dnia lub uprawiać trening siłowy przez 20 minut dwa razy w tygodniu, żeby osiągnąć wymierne korzyści dla zdrowia.

